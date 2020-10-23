Под Уфой при пожаре погибла молодая семья с ребенком

23 октября в Уфимском районе в садовом доме во время пожара погибла молодая семья с ребенком.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Башкирии, сообщение о пожаре в садовом домике в СНТ Вита поселка Лебяжий поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 00:17 по московскому времени. По прибытии пожарные обнаружили охваченный огнем бревенчатый садовый дом размером четыре на четыре метра. К часу ночи пожар локализовали.

В ходе тушения были обнаружены тела троих погибших людей - 30-летнего мужчины, 26-летней женщины и их пятилетней дочери.

К борьбе с огнем привлекались 39 человек и 18 единиц техники, в том числе от МЧС России - 24 человека и 10 единиц техники.

Причина пожара пока не установлена.