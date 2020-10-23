Ульяновский завод "Симаз" стал участником национального проекта

В октябре предприятие получило статус участника национального проекта. Соответствующее соглашение заключено с Министерством промышленности и транспорта Ульяновской области и утверждено Федеральным центром компетенций.

"Для нас как для производственного предприятия, безусловно, важно повышение производительности труда, поиск резервов снижения себестоимости, увеличение мощностей. Все это приведет к конкурентной цене, и, соответственно, росту доли рынка в своем сегменте", - рассказал генеральный директор ООО "Симаз" Андрей Лукьянов.

На сегодняшний день на предприятии трудится около 300 человек. По итогам года здесь будет произведено более 200 автомобилей. В настоящее время ООО "Симаз" производит городские автобусы среднего класса, в том числе по программе "Доступная среда" с низкопольной задней площадкой и с метановым двигателем, а также междугородные и пригородные автобусы среднего класса.

В дополнение к увеличению мощностей в начале 2021 года планируется запуск в серийное производство новой модели - 30-местного междугороднего автобуса, работающего на компримированном природном газе (метан). Презентация прототипа новой модели состоится уже в октябре этого года. Автобус оснащен сиденьями с трехточечными ремнями безопасностями и регулировками по углу наклона спинки сидения. В сочетании с минимальными затратами на топливо, эту модель можно отнести к потенциальным лидерам рынка в сегменте перевозок с самой выгодной стоимостью владения. Планируется, что транспортное средство будет также оснащено накрышным кондиционером, предусмотрено сквозное багажное отделение и дополнительные багажные отсеки. Преимуществом междугороднего автобуса является и запас хода - на одной заправке до 750 км.

Напомним, по инициативе Губернатора Сергея Морозова Ульяновская область досрочно приступила к реализации отдельных мероприятий национального проекта с 1 января текущего года. Три предприятия региона уже участвуют в национальном проекте самостоятельно.

В настоящее время нацпроект по повышению производительности труда распространяется на пять ключевых отраслей экономики - обрабатывающие производства, строительство, транспортировка, сельское хозяйство и ЖКХ. В нем могут участвовать компании с годовой выручкой от 400 млн до 30 млрд рублей и долей иностранного капитала не более 25%.

По словам руководителя Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Игоря Бычкова, весь процесс от момента подачи заявления до принятия решения о включении предприятия в список участников нацпроекта занимает около недели. В ближайшее время ожидается решение о подписании соглашения ещё с двумя предприятиями Ульяновской области, заявки от которых поступили 19 октября.

Согласно паспорту нацпроекта, итогом трехлетней работы должен стать как минимум 30% рост производительности труда.