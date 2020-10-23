В Челнах присяжные оправдали обвиняемого в убийстве

Сегодня суд Набережных Челнов, основываясь на вердикте присяжных заседателей, вынес оправдательный приговор местному жителю, обвиняемому в убийстве. Сама трагедия произошла 24 марта прошлого года около 16:30.

Тело 53-летнего жителя старой части города обнаружили прохожие у одного из продуктовых магазинов 10-го комплекса поселка ГЭС. Несмотря на то, что очевидцы тут же вызвали скорую и полицейских, спасти мужчину не удалось. Через какое-то время по подозрению в совершении преступления был задержан сосед убитого с первого этажа. По версии следствия, он, будучи в неприятельских отношениях с потерпевшим, ударил его ножом в живот. Последний пытался скрыться от нападавшего, однако, рана оказалась серьезной и он скончался недалеко от места преступления.

Сам мужчина свою вину не признал, заявляя, что его не было в этом месте в момент убийства. Его адвокат Евгений Котов отмечал, что обвинение опирается на слова одного свидетеля, который во время расследования оказался за решеткой по другому уголовному делу. Защитник настоял на суде присяжных.

Государственное обвинение не согласно с оправдательным приговором и обжалует судебное решение в апелляционном порядке.