В Марий Эл пять человек пострадали в ДТП со "скорой"

Пять человек пострадали в дорожно-транспортном происшествии с участием машины скорой помощи в Марий Эл.

По данным МВД по региону, авария произошла ранним утром на 96-м километре автотрассы Йошкар-Ола - Козьмодемьянск.

- Пятеро пострадавших, все живы. Среди пострадавших два фельдшера, водитель скорой и двое сотрудников полиции - участковых. По предварительной версии, они отвозили в больницу психически больного человека и на обратном пути попали в ДТП, - цитирует сообщение ведомства РИА Новости.

В настоящее время инспекторы выясняют все обстоятельства происшествия.