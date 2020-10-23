В Ульяновской области запустят проект "Летай со мной"

Межрегиональный оздоровительный проект по аэродинамической гимнастике для детей с ограниченными возможностями здоровья "Летай со мной" стартует в Ульяновской области с 1 февраля 2021 года. Планируется, что в регионе курс адаптивной физкультуры с помощью полетов в аэротрубах смогут пройти 30 человек.

Проект ОНФ "Летай со мной" будет реализован за счет грантовой поддержки и спонсорских средств, а также при взаимном сотрудничестве региональных партнеров, социально ориентированных некоммерческих организаций.

Программа подходит детям с ДЦП, расстройствами аутистического спектра и проблемами опорно-двигательного аппарата. Полеты в аэротрубе помогают активировать центр мозга, способствуют росту нервного волокна и его развитию, а также улучшают работу периферических отделов нервов. Все это позволяет восстанавливать утраченные ранее функции. В работе задействована мультидисциплинарная команда специалистов: тренеры по АФК, реабилитологи, психологи, эксперты. Специалисты и тренеры команды проекта работают совместно с инструкторами аэродинамического комплекса.

"Полеты в аэротрубе дают удивительный результат, особенно хорошо развиваются координационные способности: ребенок начинает увереннее стоять на ногах, быстрее и успешнее восстанавливать равновесие. Температурное воздействие и массаж потоком воздуха благоприятно сказываются на центральной нервной системе. В комплексе с ЛФК, массажем, физиотерапией занятия аэрокинезисом способствуют ускорению процесса реабилитации, помогая достичь более значительных результатов. Очень хорошо, что ОНФ обратил внимание на методику. Теперь она станет доступной детям из разных субъектов РФ", - подчеркнула автор методики аэрокинезиса, специалист в области адаптивной физкультуры и спорта в аэропотоке Марина Иванова.

По информации организаторов, заниматься смогут дети в возрасте от 5 до 14 лет. Проект рассчитан на 13 месяцев, в этот период будет сформировано несколько групп подопечных, которые пройдут отбор с учетом противопоказаний и психофизического состояния.

"Первоначально аэротруба была просто инвестиционным проектом в сфере развлекательных услуг. Аттракцион начал функционировать на территории речного порта в Ульяновске с 1 октября. Но за такой короткий период приобрел социальную направленность, и это отрадно", - прокомментировал директор Агентства по туризму Ульяновской области Денис Ильин.