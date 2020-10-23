В Кемерове арестован экс-чиновник структуры Минэнерго РФ

В Кемерове взяли под стражу бывшего заместителя генерального директора ФГБУ "Российское энергетическое агентство" Министерства энергетики РФ. Экс-чиновнику предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.

По версии следствия, в январе 2015 года обвиняемый предложил помощь знакомому собственнику угольного холдинга, находящегося на территории Кузбасса. Он взялся повлиять в интересах коммерческой фирмы на решения должностных лиц департамента угольной и торфяной промышленности Минэнерго России. Собственник холдинга, желая получить квоты на поставку угля, дал указание гендиректору предприятия перевести обвиняемому денежные средства - для последующей передачи взятки должностному лицу департамента.

Деньги - в общей сложности более 3,9 миллиона рублей - были перечислены на банковский счет проживающего в Москве замгендиректора ФГБУ в период с января по март 2015-го. Об этом стало известно сотрудникам УФСБ России по Кемеровской области, которые занимались расследованием уголовного дела в отношении собственника угольного холдинга - о покушении на дачу взятки.

"Обвиняемый сотрудничает со следствием и признал вину. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщает пресс-служба СК РФ. Бывшего чиновника РЭА доставили в Кемерово из столицы. Расследование уголовного дела продолжается.