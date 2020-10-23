Красноярские ученые создали мазь от ожогов с магнитными наночастицами

Мазь будущего из магнитных наночастиц и антибиотика для лечения ожогов стала результатом исследований сотрудников Красноярского научного центр СО РАН, сообщает пресс-служба организации.

Эксперименты показали: мазь на основе наночастиц ферригидрита и антибиотика значительно быстрее заживляет ожоги, чем представленные сейчас на рынке лекарства. В частности, в ранах лабораторных животных, обработанных такой суспензией, снижалось количество болезнетворных бактерий, кожный покров восстанавливался уже спустя десять дней, а воспаление было минимальным.

Наночастицы магнитного ферригидрита выступают в качестве носителя активного вещества. Они, как отмечают ученые, позволяют лекарству глубже проникать в рану и тем самым повышать эффективность лечения.

Исследователи подчеркивают, что использованные наночастицы имеют биогенное происхождение. Они синтезированы бактериями. Цитрат железа добавлялся им в качестве "корма". На выходе микроорганизмы производили полисахарид, связанный с ферригидритом. Как доказали исследования, биогенный ферригидрит - в отличие от синтетических - не токсичен и легко выводится из организма.

- После того, как эксперимент на лабораторных крысах завершился, исследователи взяли образцы обожженной кожи и посмотрели, остались ли там опасные бактерии, такие как стрептококки, стафилококки и другие патогены. В ранках крыс, получавших антибиотик с наночастицами, вредные микроорганизмы практически отсутствовали. Благодаря этому сам ожог начал заживать значительно быстрее, чем у животных, получавших другое лечение, - рассказала руководитель проекта доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник Научно-исследовательского института медицинских проблем Севера Красноярского научного центра СО РАН Оксана Коленчукова.

Теперь планируется выводить исследование нового лекарства на этап тестирования на животных.