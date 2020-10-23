Министр культуры РФ приветствовала участников форума "АртЦифровизация"

Несколько дней осталось до открытия Международного форума Цифра в культуре и искусстве, который пройдет в городе Кемерово 29-30 октября.

Организатором масштабного мероприятия выступил Кемеровский Союз предпринимателей. Генеральным партнером форума стала международная компания Nites Group (штаб-квартира в Лондоне). Это крупнейший европейский разработчик инновационных IT-решений. На сегодняшний день Nites Group ведет более 100 проектов в 8-ми странах мира.

В международном форуме примут участие более 15 регионов России и 6 стран-участниц. Форум "АртЦифровизация" объединит на международной дискуссионной площадке российских и зарубежных представителей культуры и искусства, креативных индустрий и IT-разработчиков, общественность и бизнес. Это даст возможность привлечь внимание к развитию культурного пространства без границ.

"От имени Министерства культуры РФ приветствую организаторов и участников Первого Сибирского форума-фестиваля "Цифра в культуре и искусстве". Необходимость всестороннего диалога по теме цифровизации культуры обусловлена стремительным развитием IT-технологий. Форум призван стать интеллектуальной опорой для всех, кто участвует в реализации нацпроекта "Культура", и способствовать решению задач по сохранению культурного наследия страны, повышению качества культурной жизни в регионах, доступности к спектаклям театров, экспозициям музеев и библиотечным фондам. Насыщенная программа и дискуссионные площадки направлены на создание единой коммуникативной среды для представителей органов государственной власти, ведущих экспертов и работников в сфере культуры. Желаю участникам успехов в воплощении намеченных планов и новых профессиональных достижений!", - говорится в приветственном слове министра культуры РФ Ольги Любимовой.

По словам председателя Кемеровского Союза предпринимателей Кристины Фроловой, цифровизация культуры - это важнейший ресурс социально-экономического развития России. Инвестиции в культуру - это инвестиции в социальную сферу страны, в воспитание самостоятельно мыслящей творческой молодежи, обеспечение занятости населения через развитие сектора креативных индустрий. Чем дальше от центра России, тем актуальнее эта задача, тем более востребованными становятся межрегиональные коммуникационные площадки.

На экспертных площадках международного форума "АртЦифровизация" будут обсуждаться многие вопросы, начиная от роли бизнеса в формировании цифрового культурного наследия до возможностей искусственного интеллекта и создание культурных кластеров в России. Участники форума представят не только реализованные проекты с использованием технологий дополненной реальности в сфере культуры, искусства, культурного туризма, но и сам технологический прогресс создания подобных проектов.

Вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Максим Фатеев, который примет участие в пленарном заседании форума, уверен, что площадка форума станет эффективным механизмом продвижения инновационных разработок, обмена опытом и внедрения результатов научно-технической деятельности, поиска партнеров и расширения взаимовыгодного сотрудничества. В форуме примут участие заместитель министра культуры РФ Максим Ксензов и директор Департамента информационного и цифрового развития Минкультуры РФ Вадим Ваньков. В работе пленарного заседания будут участвовать председатель Комитета Совета Федерации РФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова и председатель Комитета по культуре ГосДумы РФ Елена Ямпольская.

Онлайн трансляция форума будет вестись в течение 2-х дней на канале КУЛЬТУРА.РФ, на сайте форума, в соцсетях и на YouTube канале. Участие в форуме бесплатное. Формат мероприятия позволяет всем участникам Форума напрямую задать вопросы к выступающим спикерам. Для этого необходимо подписаться на Telegram-канал Форума, ссылка на который придет после регистрации. Форум пройдет на средства гранта "Российского фонда культуры", представленного в рамках федерального проекта "Творческие люди" при информационной поддержке ведущих СМИ России.

РЕГИСТРАЦИЯ ДОСТУПНА ПО ССЫЛКЕ: https://artforum2020.ru

Подробную информацию о форуме можно получить по телефону (384-2) 900-114 или (3842) 65-77-78

Пресс-центр форума: s.fahreeva@bmag42.ru

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Пресс-релиз предоставлен Кемеровским Союзом предпринимателей