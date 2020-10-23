Работы по очистке площадки "Усольехимпром" идут с опережением графика

Работы, которые ведутся на промплощадке в Усолье-Сибирском по поручению президента РФ, идут с опережением сроков. Химические вещества аварийных емкостей перезатарены, завершен демонтаж наземной части цеха ртутного электролиза. Об этом сообщила Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Виктории Абрамченко.

- За два с половиной месяца мы сделали больше, чем за 10 лет с момента остановки работы предприятия "Усольехипром". Химические вещества из 16 аварийных емкостей объемом до 60 кубометров, перезатарены и больше не представляют угрозу населению и окружающей среде. Еще один из самых опасных объектов на территории - цех ртутного электролиза, уже демонтирован. Эти работы мы планировали завершить только к концу 2020 года, - сказала заместитель председателя правительства Российской Федерации Виктория Абрамченко.

Она отметила, что первоочередные меры по ликвидации вреда проходят с существенным опережением графика.

- При этом работы осуществляются под строгим контролем минобороны и МЧС с соблюдением необходимых мер безопасности и оперативным реагированием на любые нештатные ситуации. Никаких превышений опасных веществ в результате работы мы не видим. Это один из самых успешных примеров оперативной и совместной работы ведомств и ликвидатора, - заключила Виктория Абрамченко.

- Значимость мероприятий, которые сейчас проводят в Усолье-Сибирском, переоценить невозможно. Опасное наследие когда-то крупнейших промышленных производств Иркутской области - ликвидируют. Огромная часть работ уже сделана. В числе прочего, завершен снос наземных построек цеха ртутного производства. Благодаря поддержке федерального центра, оперативным и компетентным действиям компании Росатом, ликвидация экологического вреда проходит с опережением сроков. Многое еще предстоит сделать. Мы все понимаем, что происходящее- важный период в истории региона, а главное - все действия направлены на улучшение экологической обстановки в Иркутской области и благополучия ее жителей, - прокомментировал губернатор Приангарья Игорь Кобзев.

Кроме того, как сообщила Виктория Абрамченко, минэкономразвития России подготовлен и внесен в правительство проект постановления о предоставлении до 50 миллионов рублей Иркутской области на поддержку юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, работающих на территории промышленной площадки ООО "Усольехимпром" и пострадавших из-за накопленного вреда окружающей среде. За счет этих средств будут компенсированы затраты предприятий на выполнение рекомендаций Роспотребнадзора по защите работников от вредного воздействия загрязняющих веществ. Помимо поддержки бизнеса также планируется проведение ремонта автомобильных дорог в Усолье-Сибирском для транспортного обеспечения промышленной площадки "Усольехимпром".

Работы подразделения Росатома - ФГУП "Федеральный экологический оператор" по демонтажу цеха ртутного электролиза проводятся в рамках реализации первоочередных мероприятий по ликвидации накопленного экологического вреда на территории промышленной площадки города Усолье-Сибирское. Отмечается, что в ходе работы приведены в безопасное состояние 16 емкостей, представляющих наибольшую угрозу окружающей среде ввиду возможности утечек химических веществ. Вещества перезатарены в сертифицированные контейнеры и стальные бочки для химических продуктов. Кроме того, проводятся работы по снижению избыточного давления в двух скважинах рассолопромысла для обеспечения безопасности при выполнении последующих работ по их ликвидации. Уже завершено устройство траншеи для установки противофильтрационной завесы на площадке локализации подземной нефтяной линзы.

Справка

30 июля 2020 года президент России поставил задачу разработать и реализовать план мероприятий по обезвреживанию и ликвидации всех накопленных отходов, очистке загрязнённых территорий в городе Усолье-Сибирском.

Была образована межведомственная рабочая группа для формирования и реализации данной задачи. Состав рабочей группы под своим руководством утвердила заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко. В состав межведомственной группы вошли глава Иркутской области Игорь Кобзев, руководитель Минприроды Дмитрий Кобылкин, специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, а также представители руководства Росприроднадзора, МЧС, Минобороны (Управления войск радиационной, химической, биологической защиты Вооружённых Сил России), Росгвардии, Минпромторга, Минэкономразвития, Минфина, Ростехнадзора, Роспотребнадзора, Минздрава, ФМБА, Росреестра, Госкорпорации "Росатом", ФГУП "Федеральный экологический оператор", НИИ гигиены, профпатологии и экологии человека и другие.

Зампред правительства Виктория Абрамченко сообщила, что в комплексе будет организована система экологического мониторинга, полностью будет рекультивирована территория химического предприятия, а в будущем создана новая среда для жизни граждан и инфраструктура для нужд социально-экономического развития города.

Единым исполнителем работ по ликвидации накопленного экологического ущерба в городе Усолье-Сибирское распоряжением правительства определено предприятие Росатома - ФГУП "Федеральный экологический оператор". Госкорпорация реализует комплексную программу по приведению в безопасное состояние и развитию территории г. Усолье-Сибирское в Иркутской области.

Усолье-Сибирское расположен в 70 км к северо-западу от Иркутска, население - 76 тысяч человек.

Подготовлено ООО "АиФ в Восточной Сибири"