В Иркутской области закупят больше оборудования для исследований на COVID-19

Губернатор Игорь Кобзев 23 октября посетил Иркутский областной центр СПИД. Учреждение, которое в числе первых стало проводить диагностику на коронавирусную инфекцию, сейчас ежедневно проводит до одной тысячи таких обследований.

- В рамках бюджетного финансирования наш центр делает от 600 до 650 анализов на COVID-19 в день. Это в основном материал из медицинских организаций области. Отрабатываем быстро - в течение 1-2 дней, задержек нет. Что касается внебюджета, мы работаем, например, по договорам с работодателями. Это в основном предприятия, привлекающие для работы вахтовиков. И для физических лиц в центре СПИД определено время с 14 до 16 часов. Мы заключаем с человеком договор, и он может сдать тест платно. В день обращаются от 50 до 70 человек, для них оборудован отдельный вход, - рассказала главный врач Иркутского областного центра СПИД Юлия Плотникова.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и руководитель медучреждения Юлия Плотникова обсудили возможность увеличения количества тестирований на коронавирусную инфекцию на бюджетной основе.

- Увеличивается число заболевших и людей, которые хотели бы пройти тест на COVID-19. Я объезжаю все лаборатории, их 14, которые делают такие анализы. Две уже посетил. Вижу мобилизацию коллективов, но медики тоже заболевают, поэтому нужно сделать так, чтобы это не сказывалось на процессе тестирования. Я поставил задачу увеличить количество тестов по области до 12 тысяч в сутки. Это позволит снять нагрузку, которая существует сейчас. Резервы есть. В том числе, рассматриваем возможность привлечения передвижных бригад для тестирования на коронавирусную инфекцию, - подчеркнул Игорь Кобзев.

В областном центре СПИД уже идет подготовительная работа к наращиванию объемов тестирования на коронавирус.

- Мы готовы увеличить число исследований. Это потребует дополнительного финансирования на составляющие к тест-системам, а именно на системы выделения РНК вируса и пластиковые пробирки. По направлению, которое финансируется из бюджета, мы сможем увеличить до 1100 тестов в день. Финансовые расчеты мы представили в министерство здравоохранения Иркутской области, подали заявку на тест-системы в Роспотребнадзор, - пояснила главный врач центра СПИД.

Глава региона подчеркнул, что в соцсетях по-прежнему поступают жалобы, связанные с проведением тестирования на коронавирус. Сейчас в области работает 14 лабораторий, специалисты работают в две-три смены. В сутки проводят до 7,5 тысяч анализов.

- Принято решение закупить дополнительное оборудование для Иркутского диагностического центра, чтобы увеличить число проводимых в регионе тестов на коронавирус до 12 тысяч в сутки. Оборудование также закупят и для Братска. Решаем вопрос и по другим территориям, - подчеркнул губернатор.

Игорь Кобзев также сообщил, что к работе в медучреждениях привлечена одна тысяча ординаторов. Минздрав России выпустил приказ об их задействовании. С ними будут заключены трудовые договоры в качестве врачей-стажеров.

Ведется работа по оптимизации работы "скорой помощи". Привлечены дополнительные специалисты в качестве диспетчеров и фельдшеров, приняты на работу водители. Заключено соглашение с Усть-Ордынским медицинским колледжем по оказанию волонтерской помощи. Между тем, отметил глава региона, есть вопросы, которые необходимо решать в кратчайшие сроки - это расширение коечного фонда.

- Ставлю задачу по максимально возможному увеличению резерва коек. С 16 по 22 октября в регионе дополнительно развернуто 965 коек. В ближайшее время планируется развернуть 40 коек на базе Факультетских Клиник, 60 коек в Медсанчасти Авиазавода и 150 коек в Братской городской больнице № 5. Ведется работа по возможному привлечению медучреждений Иркутского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук, - сказал Игорь Кобзев.

Для решения проблемы доставки врачей из поликлиник к пациентам "на дом" в области развернулось волонтёрское движение. Правительство области также предоставило 20 автомобилей, еще пять - администрация Иркутска. Губернатор отметил мэров Ангарска, Братска, Черемхово, которые для перевозки медиков привлекли службы такси. Он обратился к главам других территорий взять на личный контроль вопрос организации транспортировки врачей.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции озвучил информацию, что по результатам мониторинга службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области установлен диапазон цен на маски лицевые в аптеках города Иркутска от 13,5 до 33 рублей за штуку, а в розничной торговой сети - от 4,5 до 29,8 рублей за штуку.

- Считаю недопустимым спекуляцию средствами индивидуальной защиты. Защитные маски для населения должны быть всегда доступны - как территориально, так и по цене. В продаже могут быть маски разной ценовой категории. Но стоимость обычной, но качественной медицинской маски не должна превышать семи рублей. Тоже самое относится и к перчаткам, и к ртутным градусникам, - подчеркнул Игорь Кобзев.

Губернатор отметил, что в области работают две компании, которые выпускают по четыре миллионов масок в месяц. При необходимости предприятия готовы увеличить выпуск продукции еще в полтора раза. Оптовая цена этих средств индивидуальной защиты - 4-5 рублей.

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