В Новосибирской области синхронизировали работу "скорой" и поликлиник

В Новосибирской области синхронизируют работу скорых и участковых медицинских служб. Это, как подчеркивают в министерстве здравоохранения региона, обеспечит эффективную маршрутизацию пациентов, позволит избежать дублирования вызовов и необоснованного повышения нагрузки на систему здравоохранения.

Заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова отметила, что одна из важных ежедневных задач скорой помощи и поликлинической службы - оперативное распределение неотложных, экстренных и иных случаев.

- Приоритет должен отдаваться более тяжелым пациентам, - сказала Елена Аксенова. - Скорую помощь стараемся задействовать только в сложных случаях, когда речь идет о пациентах, у которых наблюдается лихорадка в течение трех и более дней с температурой выше 38,5 градусов, затруднение дыхания, боль в грудной клетке, повышенная частота дыхательных движений, есть наличие сопутствующих патологий, неинфекционных заболеваний.

Заместитель главы ведомства подчеркнула, что "мы обслуживаем в течение суток абсолютно все вызовы, поступившие на телефоны скорой помощи". В связи с чем количество инфекционных бригад на скорых увеличено до 35-ти.

- Экстренные вызовы, оцениваемые старшим врачом скорой по специальному чек-листу, стараются обслуживать в течение 20 минут, - подчеркнула Аксенова.

На горячую линию "112" дополнительно выведено четыре врача из центра медпрофилактики. На стадии внедрения - телемедицинские консультации на уровне первичного звена. Все пациенты с диагностированным коронавирусом должны установить приложение "112", по которому они отправляют ежедневно данные о своем состоянии. Данные автоматически передаются в систему, и в случае необходимости производится вызов на дом.

По словам заведующей терапевтическим отделением № 2 "Госпиталя ветеранов войн № 3", врача-терапевта Татьяны Атрошенко, помимо коронавируса, сейчас "ходит" риновирусная, аденовирусная инфекции. Они никуда не делись. Поэтому при появлении симптомов заболевания не всегда стоит делать анализы именно на коронавирус, в том числе на коммерческой основе.

Заведующая рассказала, что в поликлинике госпиталя разделены потоки здоровых людей и пациентов с температурой - они попадают в медучреждение через разные входы и не пересекаются.

Заместитель главного врача по терапевтической помощи Городской клинической больницы №25 Алексей Мельник отметил колоссальную нагрузку, которую сейчас испытывает вся лечебная сеть города и области.

- В эту волну мы имеем больше тяжелых пациентов, чем в первую, но эта цифра прогнозируема и стабильна, - сказал Алексей Мельник. - Есть достаточный резерв материальной базы, в режиме реального времени подстраиваемся под любые обстоятельства, в том числе готовы к усугублению эпидемиологической ситуации.