Арбитра матча между "Ахматом" и "Спартаком" избили в Грозном

В пятницу после завершения игры молодежного первенства в Грозном, в которой встречались местный "Ахмат" и московский "Спартак", произошло ЧП: прямо на поле неизвестные напали и избили судью Богдана Головко. По поводу этого инцидента российская Премьер-лига (РПЛ) выступила с официальным заявлением.

"Главный судья матча подвергся нападению после финального свистка, - говорится в опубликованном на официальном сайте РПЛ документе. - По окончании матча молодежного первенства "Ахмат" - "Спартак" (0:0) произошел вопиющий инцидент: представитель грозненского клуба напал на судью матча Богдана Головко, арбитру нанесли несколько ударов. РПЛ решительно осуждает подобное поведение, совместно с РФС будет проведено тщательное разбирательство, виновные понесут наказание".

Голов в упорном поединке лидеров турнира (после седьмого тура "Ахмат" и "Спартак" набрали по 14 очков и лидируют в первенстве) забито не было. Зато после финального свистка прямо на искусственном газоне стадиона имени Билимханова в присутствии 150 зрителей разыгралась настоящая драма.

В ходе жесткого противостояния главный арбитр Богдан Головко (он из Волгограда) показал шесть "горчичников" футболистам обеих команд, а уже в добавленное время удалил с поля игрока хозяев Бацуева. Заметим, перед этим грозненцы могли повести в счете, но мяч после удара одного из игроков "Ахмата" угодил в крестовину.

По свидетельству очевидцев, после финального свистка на поле выскочили несколько человек и нанесли арбитру несколько сильных ударов по телу. Только с помощью местных правоохранителей бригаду судей удалось увести в подтрибунное помещение. Однако разбирательства с участием посторонних людей затем продолжились и в судейской комнате.

Как стало известно, все случившееся в ходе этой игры отражено в протоколе матча.