Дело о взятке экс-замглавы города на Ставрополье ушло в суд

На Ставрополье закончили расследование уголовного дела против бывшего заместителя главы Нефтекумского городского округа Виталия Черченко, которого обвиняют в получении крупной взятки. Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону, мужчина хотел получить почти 7 миллионов рублей от подрядчика при реконструкции детского сада.

- Обвиняемый договорился с представителем строительной фирмы за взятку в размере свыше 6 миллионов 900 тысяч рублей гарантированно принять строительные работы по муниципальному контракту реконструкции здания детского сада в ауле Новкус-Артезиане Нефтекумского городского округа, а также в общем покровительствовать при работе на объекте, - говорится в сообщении следственного ведомства.

Во время передачи первых трех миллионов из оговоренной суммы, Черченко задержали оперативники УФСБ по Ставропольскому краю. Мужчину обвиняют по части 6 статьи 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере"). Дело уже направлено утверждения обвинительного заключения, потом его передадут в суд. Бывшему заместителю главы городского округа грозит до 15 лет лишения свободы.