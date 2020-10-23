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23.10.2020 00:00
Рубрика: Власть

Почти миллиард рублей выделит кабмин регионам на жилищное строительство

Текст: Владимир Кузьмин

Более 902 миллионов рублей правительство направит на поддержку региональных программ развития жилищного строительства. Средства предусмотрены проектом распоряжения, рассмотренном на заседании кабмина в четверг, 22 октября. Они пойдут на прокладку инженерный сетей, строительство дорог, детских садов и школ в районах строительства нового жилья.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
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Средства, выделенные в рамках государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", получат семь регионов страны: Ингушетия, Северная Осетия, Чечня, Волгоградская, Липецкая, Самарская и Свердловская области.

В июле на сопровождение жилищного строительства правительство выделило 20 регионам более шести миллиардов рублей.

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