Почти миллиард рублей выделит кабмин регионам на жилищное строительство

Более 902 миллионов рублей правительство направит на поддержку региональных программ развития жилищного строительства. Средства предусмотрены проектом распоряжения, рассмотренном на заседании кабмина в четверг, 22 октября. Они пойдут на прокладку инженерный сетей, строительство дорог, детских садов и школ в районах строительства нового жилья.

Средства, выделенные в рамках государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", получат семь регионов страны: Ингушетия, Северная Осетия, Чечня, Волгоградская, Липецкая, Самарская и Свердловская области.

В июле на сопровождение жилищного строительства правительство выделило 20 регионам более шести миллиардов рублей.