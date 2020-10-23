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23.10.2020 10:03
Рубрика: Происшествия

ФСБ ликвидировала террористическое подполье в Дагестане и КЧР

Текст: Николай Грищенко

В Карачаево-Черкесии и Дагестане сотрудники ФСБ обезвредили две экстремистские ячейки. Задержано более 20 человек.

Фото: ФСБ РФ
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Как сообщает ТАСС, спецоперация прошла в Махачкале, Каспийске и городе Избербаш. Отдельно операция проводилась в Малокарачаевском районе Карачаево-Черкесии.

По данным ФСБ, члены запрещенного в России международного экстремистского религиозного объединения "Ат-Такфир валь-Хиджра" вели активную пропаганду радикальной идеологии.

Кроме того, они вербовали в религиозно-экстремистскую секту новых сторонников и призывали к созданию на Северном Кавказе теократического исламского государства - халифата.

В регионах Происшествия Терроризм Антитеррор Филиалы РГ Юг России СКФО Дагестан СКФО Карачаево-Черкесия СКФО Дагестан Махачкала

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