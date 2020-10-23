В Дагестане загорелась нефтяная скважина

Законсервированная нефтяная скважина "Капиевская" загорелась в Ногайском районе Дагестана, рассказали "РГ" в пресс-службе регионального МЧС. Тушение пожара осложняется тем, что данный район безводный, поблизости нет специальных огнегасительных средств, материалов и оборудования.

"На месте находится дагестанский военизированный отряд по предупреждению возникновения и по ликвидации открытых газовых и нефтяных фонтанов и совместная группировка сил и средств от ГУ МЧС России по Дагестану. Проводятся подготовительные мероприятия по созданию необходимого запаса воды", - проинформировали в МЧС.

По информации ведомства, в результате происшествия жертв и пострадавших, а также угрозы населенным пунктам нет.