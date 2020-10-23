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23.10.2020 18:34
Рубрика: Происшествия

Череповецкая студентка украла и потратила миллион от обиды на отца

Текст: Вера Черенева (Вологодская область)

В Череповце суд вынес приговор трем студенткам местного колледжа за кражу почти миллиона рублей. Девушки украли деньги у отца одной из них. На преступление студентка решилась от обиды, что отец не выделяет ей средств на карманные расходы, сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

Фото: iStock
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Все началось с того, что в начале января прошлого года 17-летняя девушка взяла телефон отца и увидела там приложение мобильного банка. Студентка, вспомнив, что отец не дает ей карманных денег, перекинула эту сумму на счет своей подруги, а потом стерла уведомление в приложении о снятии средств.

Подруга удивилась зачислению, но девушка заявила, что у нее какие-то проблемы с мобильным банком, а у отца нет наличных. Отец ничего не заметил, а подруге стали регулярно приходить переводы. Девушка обналичивала деньги, отдавала их дочери отправителя, та покупала себе еду, косметику. Так продолжалось до 3 июня, а потом подруги поссорились. С этого времени с карты отца девушки успели снять более 150 тысяч рублей.

Тем временем предприимчивая студентка сблизилась с еще одной подругой. Скрывать схему не стала и подруга согласилась обналичивать деньги. Они сняли более 116 тысяч рублей. Между тем дочь пошла еще дальше, она вскрыла мобильный банк отца и обнаружила на одной из карт 700 тысяч рублей. Девушки перевели их себе.

На эти деньги они купили машину, оформив ее на общего знакомого, у которого были права. Также девушки приобретали косметику, ювелирные изделия, в общем, ни в чем себе не отказывали.

Между тем, отец заметил исчезновение 700 тысяч рублей и обратился в полицию. Там довольно быстро вычислили и дочь и ее подружек. Они успели потратить все деньги.

Первая подружка не попала под уголовную ответственность, поскольку было доказано, что она не знала о том, что участвует в преступной схеме. Дочь и вторая подруга стали фигурантками уголовного дела.

Сам отец просил не наказывать девушек, на судебном заседании он сообщил, что помирился с дочерью. С учетом смягчающих обстоятельств, Череповецкий городской суд приговорил дочь к двум годам лишения свободы условно, ее подругу - к полутора годам. Также условно. Сейчас девушки продолжают учиться в колледже города Череповца и привыкают жить без потока финансов.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область

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