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23.10.2020 19:12
Рубрика: Общество

Эксперт рассказал, откуда взялся миф об опасности компьютерных игр

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Теория о том, что компьютерные игры провоцируют насилие в реальной жизни, не имеет ничего общего с действительностью и корни этого мифа стоит искать в американских медиа. Об этом сообщает пресс-служба СПбГУ со ссылкой на заведующего кафедрой теории и истории государства и права вуза Владислава Архипова.

Фото: Bethesda
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По мнению эксперта, тезис о том, что компьютерные игры могут привести к росту насилия в жизни, активно развивался в США. Правда, исследования показали, что рост насилия связан с доступностью огнестрельного оружия. Корреляций с прохождением шутеров выявлено критически мало.

В частности, Архипов отмечает, что из десяти государств с наибольшим уровнем развития игровой индустрии, уровень преступлений, связанных с использованием оружия, высок только в США.

При этом экстраполировать опыт одной страны на ситуацию в других государствах, где принципиально иное законодательство, касающееся использования огнестрельного оружия, эксперт считает некорректным.

Архипов отмечает, что стереотип об опасности компьютерных игр серьезно препятствует развитию киберспорта, а сами шутеры эксперт считает справедливым относить к новым медиа со всеми отсюда вытекающими требованиями. В частности, важным эксперт считает использование возрастной маркировки.

Сами по себе компьютерные игры эксперт сравнивает с книгами. В шедеврах мировой литературы часто встречаются сцены жестокости, но никто не утверждает, что чтение книг приводит к росту насилия.

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