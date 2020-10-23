Под Вологдой поезд насмерть сбил трех подростков

На станции Вохтога в Вологодской области трое подростков попали под поезд. Все они скончались на месте происшествия, сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СК России.

Пока известно следующее. Железнодорожные пути переходили 15-летний юноша и две 14-летние девушки. Они не заметили поезд, который находился от них на критически близком расстоянии.

Машинист поезда, следовавшего из Челябинска в Петербург, применил экстренное торможение. Но расстояние было слишком малым, столкновения избежать не удалось.

Сейчас по факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух и более человек".