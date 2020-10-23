Новости

МИД: Политика США по "Северному потоку-2" не изменится после выборов 12:56
В Госдуме предложили создать единую базу QR-кодов для медсправок 12:44
Миронов сообщил об инфицировании коронавирусом 12:41
В Кемерове арестован экс-чиновник структуры Минэнерго РФ 12:35
Кобылкин: Авария на ТЭЦ-3 под Норильском не вызвана таянием мерзлоты 12:30
Мишустин обсудил подготовку проекта федерального бюджета с председателем "ЕР" 12:15
Министр Кобылкин считает причиной ЧП на Камчатке природный фактор 12:14
Названы самые необычные имена новорожденных в Подмосковье 12:05
Против блогера Mellstroy возбудили дело за избиение модели на стриме 11:49
В Калининграде выбрали нового главу города 11:49
Красноярским кафе и ресторанам запретили работать по ночам 11:49
Более 46 тысяч москвичей оштрафовали за отсутствие масок и перчаток 11:41
На выходные тепло вернется в Москву 11:34
Еще 2779 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 11:24
В Госдуме назвали способы сделать маски и перчатки популярными 10:56
В депздраве Москвы опровергли дефицит лекарств для лечения COVID-19 10:48
СК назвал основную версию загрязнения акватории Камчатки 10:45
В Москве запустят 109 новых трамваев 10:39
Мишустин освободил Волина от должности замглавы Минцифры 10:01
В Минздраве призвали не принимать антибиотики для профилактики COVID-19 09:35
Нурмагомедов сбросил 8,5 кг перед боем с Гэтжи 09:30
Инфекционист рассказал, почему при COVID-19 детсады не закрыты на карантин 09:00
В Японии число "тяжелых" пациентов с COVID-19 сократилось в шесть раз 08:50
Суд избрал меру пресечения педагогам после гибели ребенка в Лобне 08:18
Бастрыкин велел доложить ему о расследовании дела об обмане семьи Баталова 07:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Семь главных вопросов про прививку от гриппа
Семь главных вопросов про прививку от гриппа
Что нельзя сделать на даче без оформления ее в собственность
Что нельзя сделать на даче без оформления ее в собственность
Какие ключевые технологии помогут улучшить здравоохранение
Какие ключевые технологии помогут улучшить здравоохранение
23.10.2020 11:49
Рубрика: Власть

В Калининграде выбрали нового главу города

Текст: Светлана Песоцкая (Калининград)
Фото: gorsovetklgd.ru Фото: gorsovetklgd.ru
Фото: gorsovetklgd.ru

В Калининграде сменился глава городского округа. Занимавший этот пост с апреля 2018 года Алексей Силанов, бывший до этого депутатом Госдумы, написал заявление об отставке по собственному желанию.

Фото: Пресс-служба правительства Архангельской области
Мэр Архангельска подал в отставку

На внеочередном заседании городского Совета Калининграда тайным голосованием депутаты выбрали нового главу городского округа. Большинство из 26 голосов было отдано председателю Совета Андрею Кропоткину. Сразу же на заседании он принес присягу.

Заместителем главы города был единогласно избран депутат горсовета Андрей Шумилин, борец вольного стиля, многократный чемпион России, Заслуженный мастер спорта России, президент олимпийского совета Калининградской области.

Накануне горсовет изменил Устав Калининграда. До сих пор обязанности и главы городского округа, и главы администрации исполнял один человек. Теперь система управления городом будет двуглавой: глава областного центра избирается из числа депутатов, а глава администрации (сити-менеджер) будет назначаться по итогам проведенного конкурса.

Временно исполняющей обязанности главы администрации решением горсовета была назначена первый заместитель Алексея Силанова Елена Дятлова. Она стала первым замом мэра в октябре текущего года, до этого занимала пост министра инфраструктуры в областном правительстве. Проведение конкурса на эту должность назначено на 16 ноября.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область Калининград

Главное сегодня

МИД: Политика США по "Северному потоку-2" не изменится после выборов
Вирусолог назвал сроки выхода России на плато по заболеваемости коронавирусом
СК назвал основную версию загрязнения акватории Камчатки
В депздраве Москвы опровергли дефицит лекарств для лечения COVID-19
В Калининграде выбрали нового главу города
Как будем отдыхать в 2021 году
Кабмин поддержал продление "дачной амнистии" до 2026 года