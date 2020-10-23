В Калининграде выбрали нового главу города

В Калининграде сменился глава городского округа. Занимавший этот пост с апреля 2018 года Алексей Силанов, бывший до этого депутатом Госдумы, написал заявление об отставке по собственному желанию.

На внеочередном заседании городского Совета Калининграда тайным голосованием депутаты выбрали нового главу городского округа. Большинство из 26 голосов было отдано председателю Совета Андрею Кропоткину. Сразу же на заседании он принес присягу.

Заместителем главы города был единогласно избран депутат горсовета Андрей Шумилин, борец вольного стиля, многократный чемпион России, Заслуженный мастер спорта России, президент олимпийского совета Калининградской области.

Накануне горсовет изменил Устав Калининграда. До сих пор обязанности и главы городского округа, и главы администрации исполнял один человек. Теперь система управления городом будет двуглавой: глава областного центра избирается из числа депутатов, а глава администрации (сити-менеджер) будет назначаться по итогам проведенного конкурса.

Временно исполняющей обязанности главы администрации решением горсовета была назначена первый заместитель Алексея Силанова Елена Дятлова. Она стала первым замом мэра в октябре текущего года, до этого занимала пост министра инфраструктуры в областном правительстве. Проведение конкурса на эту должность назначено на 16 ноября.