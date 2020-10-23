В Петербурге двое мужчин попытались убить подростка

Красносельский районный суд Петербурга арестовал двух мужчин, которые пытались ограбить подростка и чуть его не убили. В Следственном комитете по Северной столице отмечают, что ЧП произошло утром возле одного из домов по улице Пограничника Гарькавого.

По версии следствия, на 17-летнего подростка напали с ножом с целью ограбления. Юноше нанесли не мене трех ударов.

Подросток остался на улице истекать кровью, нападавшие с места происшествия скрылись.

"Скорую" вызвали прохожие. Юношу увезли в больницу, сейчас врачи бьются за его здоровье.

Между тем полицейские по горячим следам смогли задержать подозреваемых. Ими оказались двое взрослых мужчин, одному из них 34 года, другому - 36. Сейчас им предъявлено обвинение, срок заключения под стражей - два месяца.