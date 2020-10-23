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23.10.2020 13:40
Рубрика: Общество

В Петербурге предложили узаконить советские вывески

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Комитет по законодательству петербургского парламента одобрил инициативу о легализации советских вывесок. Если закон примут, то вывески, установленные до 1996 года, перестанут подпадать под городские нормативы, регулирующие размещение рекламы, сообщают в аппарате автора законопроекта депутата Дениса Четырбока.

Фото: instagram.com/iflash_one/
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В Петербурге очень жесткие требования к наружной рекламе, что понятно, учитывая размеры города и большое количество исторических зданий. Один из главных посылов - размещение любой вывески должно подтверждаться разрешительными документами.

Такие требования ввели после того, как с конца девяностых улицы Петербурга заполонили разного рода рекламные конструкции. Все незаконные вывески нещадно демонтируются.

Но, как выяснилось, незаконными оказалось и огромное количество вывесок и конструкций, установленных еще в годы СССР. Например, это касается надписей "Город герой - Ленинград", которые установлены на площади Восстания и на Московском проспекте. Это знаковые для Петербурга конструкции, один из символов города.

Есть и другие объекты. Советские вывески "Дом быта", "Булочная" и так далее, может быть, сами по себе и не имеют какой-то особой ценности, но они сохраняют уникальную городскую атмосферу, а на многих, при виде этих вывесок, накатывает чувство ностальгии.

Однако, так как у этих вывесок не было разрешительных документов, то их начали демонтировать.

Законопроект, который сейчас обсуждается в петербургском парламенте, как раз призван сохранить эти старые вывески.

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