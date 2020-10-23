В петрозаводском президентском училище 40 кадетов заразились COVID-19

В Петрозаводске COVID-19 выявили у 40 кадетов президентского училища и одного воспитателя. Все они находятся под медицинским наблюдением.

Об этом в пятницу сообщили в оперштабе Карелии. Первым заболел воспитатель, его с симптомами респираторной инфекции определили в Республиканскую инфекционную больницу. Потом в течении нескольких дней положительный тест показали 40 кадетов.

Как сообщил на заседании оперативного штаба начальник училища Андрей Макаревич, только у шести ребят наблюдаются легкие симптомы заболевания: температура чуть выше 37 градусов, потеря обоняния. У остальных течение бессимптомное.

В итоге, на заседании приняли решение о переносе срока осенних каникул. В помещениях училища проводится дезинфекция. Протестируют всех кадетов и персонал. В ближайшее время в Петрозаводск прибудет главный педиатр Вооруженных сил РФ, который даст необходимые рекомендации.