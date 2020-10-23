В петрозаводском президентском училище 40 кадетов заразились COVID-19

Новости

Минприроды отправит экспедицию к берегам Камчатки 16:17
Российский фильм номинирован на премию Европейской киноакадемии 16:12
Онлайн-кинотеатр Ivi покажет новый сезон сериала "Чума" 16:05
Вышел русский трейлер триллера Брэндона Кроненберга "В чужой шкуре" 16:05
РЖД начали продажу билетов к 4 ноября по 250 рублей 15:48
"Йокерит" второй раз в сезоне ушел на карантин из-за COVID-19 15:47
Скарлетт Йоханссон сыграет в ремейке "Невесты Франкенштейна" 15:37
На ЦКАД-4 открыли движение по первым трем путепроводам 15:35
Вышел трейлер вестерна с Томом Хэнксом "Новости со всех концов света" 15:19
Министр просвещения сделал прививку от COVID-19 15:14
Песков пояснил роль Путина в отправке Навального в ФРГ 15:08
В Петербурге двое мужчин попытались убить подростка 15:07
Собянин объявил о скидках на оплату проезда в метро 14:57
Каршеринг начал тестировать московских водителей на опьянение 14:53
Красноярский бизнесмен Быков арестован на два месяца 14:45
Заседание Госсовета по школьному образованию пройдет в декабре 14:34
В Подмосковье мать бросила на автозаправке двоих детей 14:27
В Челнах присяжные оправдали обвиняемого в убийстве 14:27
Пушкинский музей готовит "запасные" выставки 14:22
ФСБ изъяла 30 кг мефедрона в подпольной нарколаборатории в Наро-Фоминске 14:19
В Ялте у семьи баптистского священника украли более 61 миллиона рублей 14:14
Лавров заявил о стабилизации политической ситуации в Киргизии 14:13
В Волгограде от коронавируса вылечили 96-летнего защитника Сталинграда 14:05
Голикова: Люди с сахарным диабетом заражаются COVID-19 в 10 раз чаще 14:04
Вышел трейлер криминальной ретро-драмы с Марго Робби "Страна грез" 14:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Семь главных вопросов про прививку от гриппа
Семь главных вопросов про прививку от гриппа
Что нельзя сделать на даче без оформления ее в собственность
Что нельзя сделать на даче без оформления ее в собственность
Жертвам преступлений упростили получение компенсаций
Жертвам преступлений упростили получение компенсаций
23.10.2020 15:34
Рубрика: Общество

В петрозаводском президентском училище 40 кадетов заразились COVID-19

Текст: Светлана Цыганкова (Петрозаводск)

В Петрозаводске COVID-19 выявили у 40 кадетов президентского училища и одного воспитателя. Все они находятся под медицинским наблюдением.

Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости
Попова: Инфицированию COVID-19 подвержены все возрастные группы

Об этом в пятницу сообщили в оперштабе Карелии. Первым заболел воспитатель, его с симптомами респираторной инфекции определили в Республиканскую инфекционную больницу. Потом в течении нескольких дней положительный тест показали 40 кадетов.

Как сообщил на заседании оперативного штаба начальник училища Андрей Макаревич, только у шести ребят наблюдаются легкие симптомы заболевания: температура чуть выше 37 градусов, потеря обоняния. У остальных течение бессимптомное.

В итоге, на заседании приняли решение о переносе срока осенних каникул. В помещениях училища проводится дезинфекция. Протестируют всех кадетов и персонал. В ближайшее время в Петрозаводск прибудет главный педиатр Вооруженных сил РФ, который даст необходимые рекомендации.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Карелия Петрозаводск Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Путин дал рекомендации регионам по коронавирусным ограничениям
Собянин объявил о скидках на оплату проезда в метро
В Кремле заявили о соревнованиях в США по нелюбви к России
Голикова: Люди с сахарным диабетом заражаются COVID-19 в 10 раз чаще
Вирусолог назвал сроки выхода России на плато по заболеваемости коронавирусом
В Роспотребнадзоре разъяснили исчезновение антител у 20% переболевших COVID-19
Утверждены новые правила целевого обучения в колледжах и вузах