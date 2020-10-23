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22.10.2020 22:40
Рубрика: Экономика

На зимние маршруты

Долететь до Симферополя зимой стало проще
Текст: Илья Изотов ("Российская газета", Симферополь)
Российская газета - Федеральный выпуск № 240(8294)
Помогая Крыму стать популярным местом круглогодичного отдыха, аэропорт Симферополь расширил маршрутную сеть полетов в зимнее время года. С середины ноября из столицы Крыма можно будет без пересадок улететь в Нижний Новгород, Пермь, Сургут, Уфу, Челябинск и Тюмень. А с завтрашнего дня, 24 октября, аэрогавань начинает обслуживать лоукост-рейсы из подмосковного Жуковского.

Полетную программу Москва - Крым по заниженным в сравнении с обычными рейсами ценам запускает авиакомпания "Уральские авиалинии". Как уточнили в пресс-службе аэропорта, перелеты в рамках лоукост-проекта перевозчика продолжатся до 27 марта.

Фото: iStock
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Рейсы из Жуковского в Симферополь и обратно будут выполняться ежедневно на комфортабельных лайнерах Airbus 320. Время в пути составит около 2,5 часаов. Билет на первый рейс из Москвы в главный город Крыма обойдется всего в 2219 рублей. В эту стоимость войдут собственно перелет и провоз ручной клади весом не более пяти килограммов. Остальные услуги можно приобрести за дополнительную плату.

С середины ноября прямые рейсы в Симферополь на лайнерах Boeing 737 будут назначаться несколько раз в неделю из Нижнего Новгорода, Перми, Сургута, Уфы, Челябинска и Тюмени. Перевозчик на них - авиакомпания Nordwind. С 14 ноября она приступит к полетам из Симферополя в Нижний Новгород и обратно - каждый вторник и субботу. Также с 14 ноября запустят рейсы Симферополь - Пермь: из столицы Прикамья лайнеры будут вылетать по средам и воскресеньям, обратно - по средам и субботам.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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Прямое авиасообщение Симферополя с Челябинском и Уфой стартует с 15 ноября. Рейсы между столицами Республики Крым и Башкирией будут выполняться по четвергам и воскресеньям. Рейсы из Крыма в Сургут и обратно начнут выполняться с 16 ноября по понедельникам и пятницам. Перелеты из Симферополя в Тюмень и обратно откроются 17 ноября и будут осуществляться каждые вторник и пятницу.

Срок действия зимнего расписания - до конца марта.

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