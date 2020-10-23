На Кубани глава госпредприятия вернул 24 млн рублей премий

Осужденный за совершение коррупционного преступления руководитель государственного автономного учреждения Кубани "Краснодаркрайгосэкспертиза" Владимир Татаринов возместил ущерб в сумме свыше 24 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Ранее приговором Ленинского районного суда Краснодара его признали виновным в присвоении средств в особо крупном размере с использованием своего служебного положения по части 4 статьи 160 УК РФ и наказали на 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима.

Установлено, что подсудимый, зная, что не имеет полномочий о принятии мер поощрения в отношении себя, с января 2012 года по апрель 2016-го принимал решения о выплате себе премии, дополнительной заработной платы и материальной помощи. В результате он присвоил 24,3 миллиона рублей.

В целях возмещения причиненного ущерба прокурор Краснодарского края направил в суд исковое заявление о возмещении ущерба. Эти требования суд удовлетворил в полном объеме. Решение суда вступило в законную силу. Ущерб возмещен в полном размере.