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23.10.2020 17:04
Рубрика: Происшествия

На Кубани мужчина спас двоих детей и их мать из горящего дома

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

Житель Армавира спас из пожара двоих соседских детей и их мать. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Инцидент произошел 19 октября, но о бесстрашном поступке армавирца стало известно только сейчас.

Тревожный звонок о возгорании одноэтажного частного дома по улице Виноградной в армавирском садовом товариществе "Восход" поступил в 22.29 в местный пожарно-спасательный гарнизон. О пожаре сообщил сосед Андраник Хачатрян.

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- Я и моя девушка были в тот момент дома, - вспоминает он. - Тут мы услышали, что трещит шифер, поэтому сразу же вышли на улицу - уже было видно огонь.

Они побежали к горящему дому. Мужчина не стал дожидаться профессиональных спасателей и, разбив окно, забрался в жилище. В помещении уже стоял густой дым, но он не растерялся и смог найти в доме двоих спящих детей и их мать. Андраник сначала вытащил ребят, передав их своей девушке через окно, а потом помог женщине.

К этому моменту приехали огнеборцы. В 22.39 они локализовали пожар, а через десять минут полностью его ликвидировали. Площадь пожара составила 40 квадратных метров. На месте работали восемь человек и две единицы техники.

МЧС призывает соблюдать правила пожарной безопасности при использовании печного и электрооборудования, особенно при наступлении отопительного сезона, а при пожаре звонить по номеру "101".

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