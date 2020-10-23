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23.10.2020 11:14

В Астрахани восстановят 23 памятника по программе "Развитие культуры РФ"

Текст: Наталья Коротченко
Астраханская область в 2021 году ожидает финансирования восстановительных работ по 23 объектам культурного наследия. Среди памятников, которые предлагается реставрировать - знаменитые достопримечательности города: храм Святого князя Владимира и церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы.
Фото: Максим Коротченко/РГ Фото: Максим Коротченко/РГ
Фото: Максим Коротченко/РГ

Как сообщает пресс-служба главы региона с заседания общественного совета при региональном министерстве культуры и туризма, в настоящее время идет подготовка соответствующей заявки в федеральную программу "Развитие культуры РФ". Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин поручил специалистам областной службы государственной охраны объектов культурного наследия провести мониторинг всех памятников.

В ходе мониторинга будут обозначены этапы реставрационных работ и определен необходимый объем финансирования. Действия в отношении каждого объекта согласуют представителями общественности.

Фото: Максим Коротченко/РГ
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Всего в Астраханской области 885 памятников культурного наследия, 141 из них имеют статус федерального значения. Из региональных памятников 391 объектов - это многоквартирные жилые дома, 80 процентов которых находится в ветхом состоянии, в том числе семь процентов практически разрушены.

Содержание жилых домов-памятников ложится на плечи собственников жилья. А так как реставрационные работы стоят дорого, и заниматься ими должны только компании, имеющие специальные лицензии, то здания не восстанавливают. Средств, которые жильцы собирают в фонд капремонта, не хватает.

Вопрос сохранения культурного наследия области рассматривали на выставке "АРХ Москва-2020", которая состоялась 8-11 октября, в дискуссии участвовали профессиональные архитекторы и реставраторы.

- Мы обозначили болевые точки и предложили варианты финансирования работ в этом направлении, - рассказала министр культуры и туризма Ольга Прокофьева. - Например, создание фонда и разработка соответствующих федеральных и региональных программ. Также мы предложили механизм привлечения внебюджетных источников.

В регионах Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область Астраханская область

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