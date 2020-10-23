В Ялте у семьи баптистского священника украли более 61 миллиона рублей

В Крыму 34-летний сын священника одной из баптистских церквей Ялты стал жертвой мошенничества, передав аферисту более 61 миллиона рублей и надеясь получить с них хорошие дивиденды. С заявлением о мошенничестве потерпевший обратился в полицию. Но размер похищенной суммы также вызывает массу вопросов.

Сын священнослужителя баптистской церкви рассчитывал значительно умножить семейный бюджет. Он передавал деньги некоему Анатолию в долг под обещание вернуть их с выгодными процентами. Взносов было несколько, и их сумма с каждым разом все увеличивалась. Но мечты о большом "наваре" все никак не воплощались. Через год жертва сомнительного инвестпроекта заподозрил обман и обратился с заявлением в полицию.

- В общей сложности с июля 2019-го по июнь 2020 года пострадавший Николай передал мошеннику 45,3 миллиона рублей и 214,3 тысячи долларов США. Сейчас полиция проводит проверку по факту крупного мошенничества и устанавливает все детали случившегося, - цитирует KP.RU источник в правоохранительных органах.

По информации издания, пострадавший является сыном старшего пресвитера местной религиозной организации "Церковь Евангельских Христиан-Баптистов города Ялта". И поэтому происхождение столько крупной суммы свободных денежных средств, которые стали предметом мошенничества, по всей видимости, тоже должно заинтересовать правоохранителей. Они выяснят, не связаны ли отданные мошеннику деньги с деятельностью церкви и получаемыми ей пожертвованиями.