В Крыму петербуржца арестовали за растление школьницы в соцсети

В Керчи правоохранители завершили расследование в отношении 40-летнего жителя Санкт-Петербурга, которому инкриминируют растление через соцсети школьницы из Новосибирска. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК по Крыму и Севастополю.

Петербуржец прибыл в Крым по работе. Следственный отдел по Керчи установил, что с 11-летней девочкой из Новосибирска он познакомился в ноябре прошлого года в одной из соцсетей. Общаясь во время интимного виртуального общения, питерец, в частности, отправлял ребенку фото непристойного содержания.

ГСУ СК предъявило питерцу обвинение в совершении действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, и распространении порнографических материалов среди несовершеннолетних. С утвержденным обвинительным заключением дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее по ходатайству следствия суд заключил петербуржца под стражу.