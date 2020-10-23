Из-за строительства в заповеднике Ялты возбуждено уголовное дело

МВД по Республике Крым после проверки природоохранной прокуратуры возбудило уголовное дело по факту незаконных работ на территории Ялтинского горно-лесного заповедника. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры РК.

Еще в начале августа 2020 года, патрулируя Алупкинский участок заповедника, государственные инспекторы заметили незаконную прокладку дороги неизвестными лицами. Специалисты зафиксировали нанесенный природе ущерб в акте обследования - следы тяжелой техники, повреждение почвы до минерального слоя, спиленные деревья, повреждение лесонасаждений.

- Симферопольская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку исполнения требований природоохранного законодательства, - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. - Было установлено несанкционированное нарушение почвенного покрова, отвал грунта, строительство ленточного фундамента. Также повреждены деревья - граб восточный, дуб душистый, ясень обыкновенный. Экологии заповедника причинен значительный ущерб - на сумму более 600 тысяч рублей. По материалам проверки было возбуждено уголовное дело, которое сейчас расследуется органами МВД.

- У заповедника "Ялтинский горно-лесной" не единая территория, а 198 земельных участков, между которыми нередко находится земля в частной собственности. В этой конкретной ситуации речь о землях заповедника, внутри которых находится вырезанный участок, принадлежащий Никитскому ботаническому саду, - прокомментировал "РГ" ситуацию директор ФГБУ "Заповедный Крым" Андрей Бородин. - Как мы выяснили, НБС отдал его в аренду частному предпринимателю для строительства рекреационного объекта. Подъездных путей к этому участку не было, пройти туда можно было только пешком, и коммерсант решил проложить дорогу по заповедному лесу.

Как рассказал Андрей Бородин, возбуждено и еще одно уголовное дело по факту незаконной рубки на территории заповедника. Как уточнил директор ФГБУ "Заповедный Крым", за границей территории ЯГЗЛ есть частное домовладение, собственник которого который "нарубил себе деревьев на уголовное дело".