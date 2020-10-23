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23.10.2020 14:06
Рубрика: Власть

В правительстве РФ обсудили подготовку к празднованию 100-летия Адыгеи

Текст: Олег Сергеев (Адыгея)
В рамках рабочей поездки в Москву глава РА Мурат Кумпилов встретился с заместителем председателя Правительства Российской Федерации Дмитрием Чернышенко, который теперь курирует вопросы подготовки и празднования 100-летия образования Республики Адыгея.
Фото: Пресс-служба главы РА Фото: Пресс-служба главы РА
Фото: Пресс-служба главы РА

Как уже сообщалось, в октябре 2017 года президент РФ подписал указ о праздновании 100-летия образования Республики Адыгея, которое отмечается в 2022 году. В связи с этим проведена большая подготовительная работа. Ранее состоялся ряд заседаний оргкомитета под руководством бывшего вице-премьера Виталия Мутко. Совместно с министерством культуры РФ был составлен и утвержден обширный план мероприятий. Он уже начал выполняться.

Фото: Алексей Гусев
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В ходе встречи с Дмитрием Чернышенко глава РА поблагодарил заместителя председателя правительства за поддержку федерального центра в реализации комплекса значимых для развития региона мероприятий в рамках 100-летнего юбилея автономии Адыгеи.

Мурат Кумпилов проинформировал о проводимой и предстоящей работе. В соответствии с планом предусмотрено большое число культурно-массовых мероприятий, выставок, конкурсов, гастролей театров и концертных организаций, а также международных и межрегиональных фестивалей. С целью расширения сотрудничества с братскими республиками - КБР и КЧР, которые также отмечают

100-летие государственности, предусмотрен ряд совместных проектов.

В рамках просветительской и издательской деятельности идет подготовка к изданию культурно-исторических альбомов, каталогов, краеведческой литературы, созданию историко-документального фильма "Становление" и анимационного фильма "Наказы отца" (по мотивам адыгских сказок).

Кроме того, запланированы мероприятия, которые направлены на снятие инфраструктурных ограничений и реконструкцию социальных учреждений. Глава РА подчеркнул значимость этой работы для улучшения качества жизни населения, предоставления услуг и повышения привлекательности республики. Более того, многие учреждения, которые будут отремонтированы, являются знаковыми для региона и играют исключительную роль в сохранении и преумножении культурного наследия многонациональной Адыгеи.

В их числе - уже отреставрированный памятник истории и культуры федерального и регионального значения "Монумент Дружбы" в честь 400-летия присоединения Адыгеи к России. Также идет ремонт в Адыгейском республиканском колледже искусств им. У. Тхабисимова, заканчивается - в Адыгейской республиканской школе искусств им. К. Тлецерука. В следующем году ремонтные работы пройдут в Картинной галерее РА и Центре народной культуры РА.

Ранее федеральным центром были поддержаны и включены в план мероприятий дополнительные предложения главы Адыгеи. Некоторые из них уже выполнены.

В ходе встречи с Дмитрием Чернышенко были обсуждены перспективы реализации еще ряда важных для республики проектов, связанных со строительством и реконструкцией объектов культуры, здравоохранения, спорта, общественных территорий и транспортной инфраструктуры.

Также поднимались вопросы реализации в Адыгее государственных программ и национальных проектов в области культуры, спорта и туризма, которые курирует Дмитрий Чернышенко.

В целом проводимые мероприятия в рамках нацпроектов и празднования 100-летия Республики Адыгея получили одобрение вице-премьера. По обсуждаемым проектам, для которых необходима федеральная поддержка и финансирование, будут даны соответствующие поручения руководителям заинтересованных ведомств правительства РФ.

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