В Волгограде от коронавируса вылечили 96-летнего защитника Сталинграда

Врачам удалось вылечить от коронавирусной инфекции почетного гражданина Волгограда и участника Сталинградской битвы Евгения Рогова. Пятого октября ветеран отпраздновал 96 лет, а через несколько дней - 14 октября оказался госпитализирован в клиническую больницу №4.

Как сообщает комитет здравоохранения Волгоградской области, пройдя курс лечения от двусторонней пневмонии участник битвы за Сталинград почувствовал себя хорошо и записал видеообращение.

- Вылечив, отправляете в производство здоровых. Большое вам, большое спасибо за ваш героический подвиг. Сейчас беспрерывно поток, у вас ни сна ни отдыха, но что сделаешь, такая получилась ситуация. Думаю, что мы с этим делом справимся и будем надеяться, что это не повторится. Поэтому желаю вам здоровья, как и всем нам вместе, успехов в вашей работе здешней и всякого благополучия и благ и вашим семьям спасибо, - рассказал Евгений Федорович.

По оперативным данным Роспотребнадзора, в Волгоградской области 23 октября диагноз коронавирусной инфекции подтвердился у 192 человек. Всего в регионе зарегистрировано 18746 случаев заболевания COVID-19. С начала пандемии скончались 188 жителей области.