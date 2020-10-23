Чугунные кружева: Где уральские мастера учились художественному литью

Ювелирное колье из чугуна, император Фридрих II, сражающийся на шахматной доске с Наполеоном I, рождественская литая открытка, которую дарили королям, министрам и знати, швейка, прабабушка современной швейной машинки - эти и другие уникальные экспонаты можно увидеть на выставке "Чугунное кружево. Немецкое художественное литье XIX века", открывшейся в Екатеринбургском музее изобразительных искусств.

В двух залах собрано около 120 экспонатов: в первом - немецкие отливки, во втором - уже уральские произведения по немецким моделям из собрания Государственного Эрмитажа, Государственного музея-заповедника "Петергоф", краеведческого музея Свердловской области, Екатеринбургский музей изобразительных искусств и частных коллекций.

Главные германские чугунолитейные производства располагались в Гляйвице, Берлине и Зайне. Они выпускали обширный ассортимент: от утилитарных предметов быта, мебели, ваз до ювелирных украшений. В частности, во время освободительной войны с Наполеоном 1813-1815 годов немецкие дамы охотно меняли свои золотые браслеты, колье и серьги на чугунные - для нужд армии. Хотя чугун сам по себе материал тяжелый, украшения получались невесомые, толщиной буквально в миллиметр. Иногда их надевали, но по большей части хранили дома в знак патриотизма.

Не менее популярны были чугунные рождественские плакетки - открытки, на которых изображали самые значимые события уходящего года, например, появление первой паровой машины или установку газового фонаря на улицах Берлина. Сначала такие открытки дарили только высокопоставленным чинам, а потом стали изготавливать на продажу.

- Все мы знаем из литературы, что художественное литье на Урале начинается с немецких отливок. Но что они из себя представляют? Мы впервые показываем предметы, которые стали толчком к развитию художественной промышленности в нашем регионе, - говорит Ксения Гилева, заведующая отделом художественной металлообработки Екатеринбургского музея изо.

На Урал немецкие чугунные тарелки, чернильницы, вазы пресс-папье и многое другое попадали вместе с металлургами-контрактерами. Также известно, что владелец Верх-Исетского завода Алексей Яковлев в 1819-1820 годах вместе управляющим Георгием Зотовым ездил на Берлинский королевский завод, чтобы перенимать опыт.

Художественное литье по немецким образцам в начале XIX века освоили Верх-Исетский, Кушвинский и Кыновский заводы. Поначалу техническое несовершенство не позволяло уральским мастерам выполнять сложные, ажурные и объемные предметы, не хватало тонкости, проработанности деталей. Но во второй половине столетия на первый план вышел Каслинский завод, предметы стали более изящными, художественными. К началу XX века у предприятия в ассортименте было около 1000 экземпляров, в том числе большинство известных сегодня немецких моделей: пресс-папье, подсвечники, подчасники, ажурные тарелки, шкатулки и т.п. Благодаря активной выставочной деятельности завода и возможности заказать отливки по каталогам каслинское литье стало быстро распространяться по России.

По словам экспертов, интерес представляет не прямое копирование оригинала, а его интерпретация. Так, немецкую подставку для литофаний, которые быстро вышли из моды, уральцы переделали в готическую рамку для зеркала или фотографии. Комплект шахмат, "Фридрих и Наполеон" просто поражает тончайшей проработкой мелких деталей одежды. А рядом совершенно фантазийный набор: домашние животные против диких. Вместо короля и королевы - собака и кошка, лисица и песец. Ходить ими сложно, запутаешься, но пластика звериная передана потрясающе.

- Поначалу шахматы были очень дорогим изделием: их вырезали из слоновой кости, делали из серебра, но промышленная революция позволила выпускать более дешевые наборы. Игра, как говорится, пошла в народ. Чугун был вполне доступен как материал. Согласно заводскому прейскуранту, пепельница, к примеру, стоила 40 копеек, такое себе могли позволить мещане и мелкие торговцы, которые хотели красиво обставить дом, привнести элемент роскоши, но не имели возможности покупать золоченые, бронзовые отливки, - рассказывает Ксения Гилева.

Вместе с тем нельзя сказать, что уральский ученик превзошел немецкого учителя.

- Нельзя так сравнивать: технологии разные по времени, печи разные, чугун разный. Если немецкие заводы создавались в конце XVIII - начале XIX века, то уральские достигли качества и объема производства только к концу XIX. В Германии производство было более штучным, предметы небольшие, декоративные, ориентированные на высший класс общества. Уральцы же выпускали продукцию для среднего класса, наполняли чугунными изделиями и скульптурами кабинеты чиновников, управляющих. На Урале не изготавливали из чугуна ювелирные изделия, технология к тому моменту уже была утрачена, а у немцев не было таких масштабных вещей, как Каслинский павильон, - поясняет Ксения.

Кстати, выставка "Чугунное кружево" является частью проекта, посвященного 120-летию Каслинского чугунного павильона, главного экспоната Екатеринбургского музея изо. Экспозиция открыта до 17 января 2021 года.

Прямая речь

Матиас Крузе, генконсул Германии в Екатеринбурге:

- Это мероприятие проводится в рамках Года Германии в России, который стартовал в сентябре и продлится до лета 2021 года. Нас ждут интересные проекты в разных сферах: искусстве, науке, экономике, технологиях. У Германии и России давние традиции сотрудничества, особенно ярко это видно здесь, в Уральском регионе. Благодаря выставке "Чугунное кружево" мы можем еще раз осознать общность нашей истории.