На Ямале уточнили категории студентов с правом на питание или компенсацию

На заседании регионального парламента, прошедшего 22 октября в режиме видео-конференц-связи, рассмотрен и принят ряд законопроектов, а накануне в ходе заседаний профильных комитетов депутаты обсудили важнейшие для автономного округа вопросы социально-экономического характера.

Так, законодатели единогласно поддержали корректировку закона о порядке обеспечения жилыми помещениями граждан, проживающих в ЯНАО. Суть изменений в том, что "место в очереди на социальное жилье сохранят за собой не только граждане, имеющие трех и более детей, но и лица, установленные федеральным законом, указом Президента РФ или законом субъекта РФ, даже если они получали земельный участок под строительство жилого дома от органов государственной власти или местного самоуправления". Действие обновленного закона распространяется на отношения, возникшие с 31 июля 2020 года - момента вступления в силу изменений в Жилищный кодекс РФ.

Признан утратившим силу региональный закон, принятый весной позапрошлого года, "Об ограничении на территории Ямало-Ненецкого автономного округа розничной продажи и распространения электронных систем доставки никотина, бестабачных никотиновых смесей". Причина проста: эти вопросы с лета 2020-го регулирует федеральное законодательство. При этом следует отметить, что представительная и исполнительная власти арктического края вели и ведут твердую последовательную политику в обозначенном направлении. В апреле 2018 года депутаты ограничили розничную реализацию вейпов, в феврале 2019-го запретили пользоваться электронными сигаретами в общественных местах и обязали продавца требовать у подростков паспорт по аналогии с продажей обычных табачных изделий, а затем ограничили доступ подростков к снюсам.

Приняты поправки в региональный закон об образовании с уточнением категории студентов, имеющих право на четырехразовое питание либо компенсационные выплаты на питание во время прохождения производственной практики. Льготой вправе воспользоваться те, кто получает профессию очно в государственных или частных образовательных организациях ЯНАО, в том числе за счет собственных средств или средств работодателя, при условии проживания в общежитии.

В ракурсе последней темы был и состоявшийся накануне диалог директора департамента образования ЯНАО Марины Кравец с членами профильного комитета Законодательного собрания ЯНАО. Как известно, в январе глава государства в своем послании Федеральному собранию поручил обеспечить бесплатным горячим питанием всех учащихся начальной школы. На Ямале на тот момент младшеклассники его уже получали. Сегодня обеспечены горячим питанием все школьники автономного округа - 75,5 тысячи человек, три четверти из них - бесплатно. Помимо учеников начальных классов это учащиеся среднего и старшего звена сельских школ, а также городов Губкинский и Муравленко, сообщила Марина Кравец. Что еще очень важно: в повседневный рацион питания включены блюда из оленины, северной рыбы, дикоросов. В нынешнем году закуплено 19 тонн дикорастущих ягод, 32 тонны рыбы, выловленной в местных реках и озерах, 259 тонн оленины. Диетического мяса поставлено в школьные столовые вдвое больше, чем в предыдущем году.

Что касается огромного оленьего стада… Члены комитета по развитию АПК и делам коренных малочисленных народов Севера с пристальным вниманием слушали главу ветеринарной службы региона Евгения Попова о вакцинации животных против сибирской язвы, несколько лет назад нанесшей серьезный удар по стратегической для Ямала отрасли АПК. Работа ветеринаров внушает оптимизм. На сегодня вакцинировано свыше 80 процентов оленей, в том числе в частных хозяйствах. Одновременно идет мечение оленей индивидуальными бирками с информацией о возрасте, сделанных прививках, владельце оленя. За три года помечены без малого триста тысяч животных.

- Работа по вакцинации завершается, фактически охвачена вся оленеводческая территория округа. Уверен, что вспышек сибирской язвы у нас больше не повторится, - с удовлетворением отмечает председатель комитета Эдуард Яунгад.

На заседании этого же комитета рассмотрен проект распоряжения правительства РФ "Об утверждении программы государственной поддержки традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации, осуществляемой в Арктической зоне Российской Федерации". По словам Яунгада, документ актуальный и весьма содержательный. Председателя комитета радует, что в программу вошли предложения, которые были сформулированы на Ямале. Например, отнесение общин к сельскохозяйственным товаропроизводителям, включение профессии "домработница в кочевых жилищах (чумах)" в общероссийский классификатор рабочих профессий, должностей служащих и тарифных разрядов.

Что называется, соответствующим моменту стало обсуждение принимаемых в округе мер по борьбе с распространением COVID-19 на заседании комитета Заксобрания по экономической политике, бюджету и финансам. Как сказал глава комитета Виктор Казарин, в данном контексте в числе прочего земляков интересует объем выделяемых средств и "возможности получения медицинской помощи в каждом отдельном случае".

Согласно информации территориального фонда обязательного медицинского страхования, на Ямале работу подразделений для пациентов с коронавирусной инфекцией обеспечивают 1042 медика, из бюджета фонда направлен 1 миллиард 19 миллионов рублей, лечение получили 3,5 тысячи пациентов с диагнозом COVID-19. В свою очередь из окружного бюджета, по словам директора департамента здравоохранения ЯНАО Сергея Новикова, на борьбу с пандемией выделено свыше 6 миллиардов рублей.

- Механизм дистанционного общения отлажен и позволил сегодня без сбоев рассмотреть порядка тридцати вопросов. Причина возвращения к интерактивному общению понятна - непростая санитарно-эпидемиологическая ситуация в регионе. Мы минимизируем контакты, но при этом четко следуем плану законотворческой деятельности, - подвел итоги напряженной работы председатель Законодательного собрания ЯНАО Сергей Ямкин.