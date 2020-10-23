На Урале подвергшимся стерилизации женщинам предложили сделать ЭКО

С идеей о проведении ЭКО подвергшимся стерилизации женщинам к губернатору Свердловской области обратилась уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова, докладывая о ходе проверки сообщений о принуждении к операциям постоялиц Уктусского пансионата для пожилых людей и инвалидов. Предложение омбудсмена оценила Людмила Гусева, чье видеообращение стало поводом для разбирательств.

- Доказать факт принуждения сложно - столько лет прошло, кто сейчас вспомнит, как все было. К тому же, в силу диагнозов эти девочки ведомые и могли не понимать в полной мере, на что соглашаются, - говорит омбудсмен. - Решили так: даже если кто-то подписал согласие тогда, а сейчас хочет стать мамой, мы поддержим. Попытаемся сделать все возможное, чтобы обратить необратимое. Разумеется, решение буду принимать не я и даже не акушер-гинеколог. Будем консультироваться с психотерапевтами, психиатрами.

По данным министерства социальной политики Свердловской области, с 2006 по 2016 годы процедуру стерилизации прошли 15 женщин, проживавших в Уктусском пансионате для пожилых людей и инвалидов. Ведомство вместе с коллегами из минздрава и правоохранительными органами сейчас проверяет документы и причины медицинских вмешательств. В 2016 году в аппарат уполномоченного по правам человека в регионе поступали жалобы на принуждение к процедуре. Омбудсмен проводил проверку в пансионате. После разбирательства было решено отказаться от подобного способа контрацепции. По информации минсоцполитики, с тех пор операции по стерилизации постоялицам Уктусского пансионата не проводились.

- С девочками я еще не разговаривала, мне нужно было сначала заручиться поддержкой властей, - продолжает Татьяна Мерзлякова. - Мы пообщаемся с каждой: выслушаем их истории, узнаем о планах на жизнь. Думаю, две-три захотят сделать ЭКО. В дальнейшем предусмотрим для них сопровождаемое проживание - чтобы у такой семьи был куратор, потому что в одиночку им будет очень сложно.

О принуждении к стерилизации женщин, проживавших в Уктусском пансионате, заявила постоялица учреждения Людмила Гусева. В видеообращении женщина говорит: подписать согласие на операцию ее заставили угрозами, в случае отказа обещали отправить в психоневрологический интернат. Идея с ЭКО Людмиле нравится: говорит, что решилась бы на искусственное оплодотворение, но не сейчас - чуть позже.

- Я сейчас живу в пансионате, и сначала мне нужно получить квартиру, - объяснила она "РГ". - Потом, когда будет жилье, можно и о ребенке подумать. Детей я очень люблю, и они ко мне тянутся. У меня знакомая медсестра в пансионате работала, у нее ребенку три годика уже, я ей все время помогала - до коронавируса, конечно. Погулять, поиграть - с удовольствием!

Операцию по стерилизации женщина прошла еще в 2008 году, но рассказывать об этом раньше не видела смысла - в жизни не было мужчины, с которым хотелось создать семью. Теперь такой человек есть: друг детства, недавно потерявший жену.

- Мы гуляли, разговаривали, и вдруг я почувствовала, будто в сердце вонзилось что-то, - вспоминает Людмила. - Но это были очень приятные ощущения! Я сказала ему: "Теперь нас двое". Он улыбнулся, и с тех пор вместе.

- Мы росли в одном детдоме, Людмила хорошо знала мою супругу, - поделился Андрей Богданов. - Но я стал вдовцом, а Людмила оказалась тем человеком, с которым мы понимаем друг друга с полуслова. Нам хорошо вместе. Из нее получится замечательная мать.