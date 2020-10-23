На Урале учительницу уволили за неприличное поведение в соцсетях

В городе Златоусте Челябинской области разразился скандал из-за роликов в соцсети, на которых 24-летняя учительница младших классов танцевала в пустом кабинете под песни нецензурного содержания и сообщала, что здесь она "залипает со спиногрызами". В школе проведено административное расследование, по итогам которого педагог отстранена от работы и написала заявление об уходе, сообщили "РГ" в мэрии.

Ролики и фото со страницы учительницы в Instagram попали в один из популярных пабликов Златоуста и вызвали весьма неоднозначную реакцию родителей. Кто-то оказался возмущен до глубины души и заявил, что такая преподавательница ничему хорошему детей научить не сможет, разве что передать пристрастие к "тупому музлу" и кривлянию с непристойными жестами. Другие посчитали, что 24-летняя девушка с хорошими внешними данными просто дурачится, и с учетом того, что "кто не без греха", предложили не устраивать ее травлю.

- В школе вчера провели административное расследование, пригласили педагога на совещание педагогического коллектива, на котором она пояснила, что видео с ее личной страницы выложил в открытый доступ из мести ее обиженный друг, - пояснили "РГ" в мэрии. - В школе на должности учительницы младших классов выпускница златоустовского педагогического колледжа проработала меньше двух месяцев. Перед трудоустройством она, как и другие педагоги предупреждалась, что не должна выкладывать вызывающие фото- и видеоматериалы в интернет.

По итогам совещания учительница отстранена от работы и написала заявление об уходе по собственному желанию. Приказ об ее увольнении уже подписан, отметили в городской администрации.