На Урале учительницу уволили за неприличное поведение в соцсетях

Новости

Более 46 тысяч москвичей оштрафовали за отсутствие масок и перчаток 11:41
На выходные тепло вернется в Москву 11:34
Еще 2779 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 11:24
В Госдуме назвали способы сделать маски и перчатки популярными 10:56
В депздраве Москвы опровергли дефицит лекарств для лечения COVID-19 10:48
В Москве запустят 109 новых трамваев 10:39
СК назвал основную версию загрязнения акватории Камчатки 10:35
Мишустин освободил Волина от должности замглавы Минцифры 10:01
В Минздраве призвали не принимать антибиотики для профилактики COVID-19 09:35
Нурмагомедов сбросил 8,5 кг перед боем с Гэтжи 09:30
Инфекционист рассказал, почему при COVID-19 детсады не закрыты на карантин 09:00
В Японии число "тяжелых" пациентов с COVID-19 сократилось в шесть раз 08:50
Суд избрал меру пресечения педагогам после гибели ребенка в Лобне 08:18
Бастрыкин велел доложить ему о расследовании дела об обмане семьи Баталова 07:58
СМИ: Выплаты медикам на борьбу с коронавирусом продлят на 2021 год 07:57
Вирусолог оценил эффективность зимних перчаток для защиты от COVID-19 07:50
Ученые по анализу крови научились определять, излечим ли рак 07:39
Более 25 тонн продуктов доставили москвичам социальные работники 07:30
В Роспотребнадзоре пояснили особенности передачи COVID-19 от взрослых к детям 07:27
На заключительных дебатах Трамп говорил на 3,5 минуты дольше Байдена 06:58
В Приморье из-за COVID-19 ограничат время работы кафе и ресторанов 06:33
Зеленский заявил об уникальности украинской вакцины от коронавируса 06:27
СМИ: Глава МИД Китая посетит Японию в ноябре 06:25
В ЕАО на неделю продлили школьные каникулы 06:18
На юге Китая объявлено штормовое предупреждение 06:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Семь главных вопросов про прививку от гриппа
Семь главных вопросов про прививку от гриппа
Что нельзя сделать на даче без оформления ее в собственность
Что нельзя сделать на даче без оформления ее в собственность
Какие ключевые технологии помогут улучшить здравоохранение
Какие ключевые технологии помогут улучшить здравоохранение
23.10.2020 10:32
Рубрика: Общество

На Урале учительницу уволили за неприличное поведение в соцсетях

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

В городе Златоусте Челябинской области разразился скандал из-за роликов в соцсети, на которых 24-летняя учительница младших классов танцевала в пустом кабинете под песни нецензурного содержания и сообщала, что здесь она "залипает со спиногрызами". В школе проведено административное расследование, по итогам которого педагог отстранена от работы и написала заявление об уходе, сообщили "РГ" в мэрии.

Фото: iStock
В Чебоксарах назвавшая детей "дармоедами" педагог уволилась из школы

Ролики и фото со страницы учительницы в Instagram попали в один из популярных пабликов Златоуста и вызвали весьма неоднозначную реакцию родителей. Кто-то оказался возмущен до глубины души и заявил, что такая преподавательница ничему хорошему детей научить не сможет, разве что передать пристрастие к "тупому музлу" и кривлянию с непристойными жестами. Другие посчитали, что 24-летняя девушка с хорошими внешними данными просто дурачится, и с учетом того, что "кто не без греха", предложили не устраивать ее травлю.

- В школе вчера провели административное расследование, пригласили педагога на совещание педагогического коллектива, на котором она пояснила, что видео с ее личной страницы выложил в открытый доступ из мести ее обиженный друг, - пояснили "РГ" в мэрии. - В школе на должности учительницы младших классов выпускница златоустовского педагогического колледжа проработала меньше двух месяцев. Перед трудоустройством она, как и другие педагоги предупреждалась, что не должна выкладывать вызывающие фото- и видеоматериалы в интернет.

По итогам совещания учительница отстранена от работы и написала заявление об уходе по собственному желанию. Приказ об ее увольнении уже подписан, отметили в городской администрации.

В регионах Общество Образование Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область

Главное сегодня

СК назвал основную версию загрязнения акватории Камчатки
Песков: Россия не собирается терпеть хамство
В депздраве Москвы опровергли дефицит лекарств для лечения COVID-19
ЦБ отозвал лицензию у Росбизнесбанка
В Роспотребнадзоре пояснили особенности передачи COVID-19 от взрослых к детям
В Роспотребнадзоре разъяснили исчезновение антител у 20% переболевших COVID-19
Утверждены новые правила целевого обучения в колледжах и вузах