В Челябинске родители сбросили тело ребенка в реку

В Челябинске возбуждено уголовное дело об убийстве младенца, тело которого родители бросили в реку. Они пояснили, что мальчик скончался из-за болезни, сообщили в следственном управлении СК по региону.

- В октябре в квартире одного из домов Челябинска, со слов матери ребенка, от заболевания скончался семимесячный мальчик. Женщина с сожителем решили избавиться от тела ребенка и сбросили его в реку Миасс, - рассказал представитель следственного ведомства Владимир Шишков. - В целях полного и всестороннего расследования обстоятельств смерти ребенка принято решение о возбуждении уголовного дела по статье об убийстве малолетнего, находящегося в заведомо беспомощном состоянии.

Как сообщили "РГ" собственные источники в правоохранительных органах, первоначально мать заявила о похищении сына, однако эта информация не нашла подтверждения.

Теперь следствию предстоит установить, не носит ли смерть ребенка криминальный характер. Расследование уголовного дела взято на контроль руководством следственного управления региона, отметили в СК.