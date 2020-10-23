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23.10.2020 10:35
Рубрика: Происшествия

В Челябинске родители сбросили тело ребенка в реку

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)

В Челябинске возбуждено уголовное дело об убийстве младенца, тело которого родители бросили в реку. Они пояснили, что мальчик скончался из-за болезни, сообщили в следственном управлении СК по региону.

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- В октябре в квартире одного из домов Челябинска, со слов матери ребенка, от заболевания скончался семимесячный мальчик. Женщина с сожителем решили избавиться от тела ребенка и сбросили его в реку Миасс, - рассказал представитель следственного ведомства Владимир Шишков. - В целях полного и всестороннего расследования обстоятельств смерти ребенка принято решение о возбуждении уголовного дела по статье об убийстве малолетнего, находящегося в заведомо беспомощном состоянии.

Как сообщили "РГ" собственные источники в правоохранительных органах, первоначально мать заявила о похищении сына, однако эта информация не нашла подтверждения.

Теперь следствию предстоит установить, не носит ли смерть ребенка криминальный характер. Расследование уголовного дела взято на контроль руководством следственного управления региона, отметили в СК.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область

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