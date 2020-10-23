Столетний уральский вуз получил высшую госнаграду Монголии

Уральский федеральный университет, отмечающий в эти дни сто лет со дня основания, получил орден Сухэ-Батора.

Это высшая государственная награда Монголии, с которой учебное заведения связывают многолетние отношения: в этой восточноазиатской стране живет и работает более трех тысяч выпускников уральских университетов, которые вошли в состав УрФУ.

Орден Сухэ-Батора был учрежден в 1941 году в честь руководителя освободительного движения и является своего рода аналогом ордена Ленина. Награждаются им не только отдельные лица, но и целые коллективы - как в случае с вузом.

Между тем

Одна из улиц деревни Всемирных летних студенческих игр 2023 года в Екатеринбурге получит название "100-летия Уральского федерального университета". Подтверждающий это сертификат сегодня вручил руководству вуза мэр города Александр Высокинский.