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23.10.2020 09:36
Рубрика: Общество

Уральские колледжи открыли 29 мастерских для студентов и педагогов

Текст: Анна Шиллер
Фото: Татьяна Андреева (Свердловская область)
Сегодня на базе четырех колледжей Свердловской области запустили 29 мастерских. Они станут площадками для освоения компетенций WorldSkills - от мобильной разработки до выпечки хлебобулочных изделий. Учиться на них, помимо студентов, смогут педагоги, сотрудники предприятий, совсем недавно там прошли практику мастера 50+. "РГ" удалось побывать в мастерской по развитию сферы услуг.

Так, на площадке екатеринбургского экономико-технологического колледжа мы посетили самый вкусный отдел - хлебопечение. Итальянские печи и даже шкафы шоковой заморозки, чтобы хлеб сохранил все полезные микроорганизмы, - уменьшенная копия заводского оборудования. Отучившись работать здесь, студент сможет легко включиться в реальный производственный процесс.

Фото: РИА Новости
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- Сейчас намного легче стало готовить, потому что все находится рядом. Со столом для разделки теста в двух шагах - расстоечный шкаф, где хранятся тестовые заготовки, а слева печь. Дома тоже постоянно пеку изделия, чтобы руки не отвыкли, - рассказывает четверокурсница Надежда Ярина, которая два года назад взяла "золото" среди юниоров на всероссийском этапе чемпионата рабочих профессий WorldSkills.

Кстати, другая студентка колледжа - Дарья Мальцева в нынешнем году стала призером национального этапа конкурса. Показательно, что в сфере хлебопечения, несмотря на прочие специальности, трудится четверть студентов колледжа. Выпускники помогали родному ссузу и создать оборудование для мастерской по международным стандартам.

Также учебные "лаборатории" открылись в радиотехническом, педагогическом и уральском колледже строительства, архитектуры и предпринимательства. В последнем, как и экономико-технологическом ссузе, их больше всего - 10 мастерских. По словам директора екатеринбургского колледжа Владимира Вертиля, там можно повысить квалификацию, сдать демонстрационные экзамены, стажироваться.

Площадки доступны для студентов и педагогов остальных техникумов тоже и не только. Например, скоро по госпрограмме в мастерской хлебопечения состоится обучение граждан, пострадавших в пандемию.

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