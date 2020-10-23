В Екатеринбурге произошел пожар в строящейся многоэтажке

В районе станции метро Чкаловская в Екатеринбурге произошел пожар в недостроенном доме в жилом комплексе.

Сообщение о возгорании в здании на улице Щорса, 53 поступило в 10:57, сообщает пресс-служба МЧС по Свердловской области. Горел фасад с 1 по 9 этаж шестнадцатиэтажки. Площадь, поврежденная огнем, составила сто квадратных метров. Внутри дома горения не было.

Сначала на месте работали три единицы техники, позже силы увеличили до 8 единиц техники и 23 человек. В 11:33 огонь удалось потушить.

Информации о пострадавших не поступало. Причина пожара устанавливается. На месте работают пожарные дознаватели.