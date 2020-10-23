В олимпиаде "Менделеев" появился новый командный профиль PROАРКТИКА

ТюмГУ объявил о начале регистрации на Межрегиональную многопрофильную олимпиаду школьников "Менделеев". Учредителями являются Совет ректоров вузов Тюменской области, Департамент образования и науки Тюменской области, Совет молодых ученых и специалистов Тюменской области, Тюменский государственный университет.

Олимпиада проходит на площадках ведущих вузов Тюменской области, включая филиалы, расположенные в разных субъектах федерации.

К участию приглашаются школьники 4-11 классов из России и стран Ближнего зарубежья.

Тюменский госуниверситет проводит интеллектуальные соревнования по техническому, естественно-научному и социально-гуманитарному профилям.

Впервые в этом году состоится олимпиада по новому профилю PROАРКТИКА. Командный формат состязания предполагает участие пяти человек, где каждый представляет свою предметную область (биология, география, физика, математика, обществознание).

"Первое, что серьезно влияет на уровень образования в университете, это его первокурсники: чем выше их уровень притязаний, тем выше качество образования. Поэтому ТюмГУ в кооперации с вузами региона реализует Олимпиаду "Менделеев", которая является своего рода ситом отбора лучших выпускников российских школ. Второе, на что мы обращаем внимание, это научная повестка региона и страны. Мы добавили новый трек командной и междисциплинарной работы по арктической тематике, что созвучно "взрослой" научной повестке Западно-Сибирского межрегионального НОЦ "Арктика: ресурсы "холодного мира" и качество окружающей среды, человек в Арктике", - комментирует Иван Романчук, врио ректора ТюмГУ.

Регистрация на многопрофильную олимпиаду "Менделеев" уже началась и продлится до 15 ноября.

Отборочный этап пройдет с 16 по 22 ноября в дистанционном формате. Лучшие участники продолжат борьбу в финале с 7 по 20 декабря.

Победители и призеры Олимпиады получают при поступлении в ТюмГУ дополнительные 10 баллов к результатам ЕГЭ.

Сайт ТюмГУ.

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