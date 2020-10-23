В олимпиаде "Менделеев" появился новый командный профиль PROАРКТИКА

Новости

Красноярский бизнесмен Быков арестован на два месяца 14:45
Заседание Госсовета по школьному образованию пройдет в декабре 14:34
В Подмосковье мать бросила на автозаправке двоих детей 14:27
В Челнах присяжные оправдали обвиняемого в убийстве 14:27
Пушкинский музей готовит "запасные" выставки 14:22
ФСБ изъяла 30 кг мефедрона в подпольной нарколаборатории в Наро-Фоминске 14:19
В Ялте у семьи баптистского священника украли более 61 миллиона рублей 14:14
Лавров заявил о стабилизации политической ситуации в Киргизии 14:13
В Волгограде от коронавируса вылечили 96-летнего защитника Сталинграда 14:05
Голикова: Люди с сахарным диабетом заражаются COVID-19 в 10 раз чаще 14:04
Вышел трейлер криминальной ретро-драмы с Марго Робби "Страна грез" 14:01
Песков заявил о подконтрольности ситуации с коронавирусом 13:57
Захарова уличила Twitter и Facebook в политической цензуре 13:53
Тим Бёртон снимет новый сериал про семейку Аддамс 13:44
В Петербурге предложили узаконить советские вывески 13:40
Театр на Таганке предложил зрителям билеты "без масок" за 500 тысяч рублей 13:23
В Кремле заявили о соревнованиях в США по нелюбви к России 13:20
МИД: Политика США по "Северному потоку-2" не изменится после выборов 12:56
В Госдуме предложили создать единую базу QR-кодов для медсправок 12:44
Миронов сообщил об инфицировании коронавирусом 12:41
В Кемерове арестован экс-чиновник структуры Минэнерго РФ 12:35
Кобылкин: Авария на ТЭЦ-3 под Норильском не вызвана таянием мерзлоты 12:30
Мишустин обсудил подготовку проекта федерального бюджета с председателем "ЕР" 12:15
Министр Кобылкин считает причиной ЧП на Камчатке природный фактор 12:14
Названы самые необычные имена новорожденных в Подмосковье 12:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Семь главных вопросов про прививку от гриппа
Семь главных вопросов про прививку от гриппа
Что нельзя сделать на даче без оформления ее в собственность
Что нельзя сделать на даче без оформления ее в собственность
Жертвам преступлений упростили получение компенсаций
Жертвам преступлений упростили получение компенсаций
23.10.2020 13:38

В олимпиаде "Менделеев" появился новый командный профиль PROАРКТИКА

ТюмГУ объявил о начале регистрации на Межрегиональную многопрофильную олимпиаду школьников "Менделеев". Учредителями являются Совет ректоров вузов Тюменской области, Департамент образования и науки Тюменской области, Совет молодых ученых и специалистов Тюменской области, Тюменский государственный университет.
Фото: Управление стратегических коммуникаций ТюмГУ Фото: Управление стратегических коммуникаций ТюмГУ
Фото: Управление стратегических коммуникаций ТюмГУ

Олимпиада проходит на площадках ведущих вузов Тюменской области, включая филиалы, расположенные в разных субъектах федерации.

К участию приглашаются школьники 4-11 классов из России и стран Ближнего зарубежья.

Тюменский госуниверситет проводит интеллектуальные соревнования по техническому, естественно-научному и социально-гуманитарному профилям.

Впервые в этом году состоится олимпиада по новому профилю PROАРКТИКА. Командный формат состязания предполагает участие пяти человек, где каждый представляет свою предметную область (биология, география, физика, математика, обществознание).

"Первое, что серьезно влияет на уровень образования в университете, это его первокурсники: чем выше их уровень притязаний, тем выше качество образования. Поэтому ТюмГУ в кооперации с вузами региона реализует Олимпиаду "Менделеев", которая является своего рода ситом отбора лучших выпускников российских школ. Второе, на что мы обращаем внимание, это научная повестка региона и страны. Мы добавили новый трек командной и междисциплинарной работы по арктической тематике, что созвучно "взрослой" научной повестке Западно-Сибирского межрегионального НОЦ "Арктика: ресурсы "холодного мира" и качество окружающей среды, человек в Арктике", - комментирует Иван Романчук, врио ректора ТюмГУ.

Регистрация на многопрофильную олимпиаду "Менделеев" уже началась и продлится до 15 ноября.

Отборочный этап пройдет с 16 по 22 ноября в дистанционном формате. Лучшие участники продолжат борьбу в финале с 7 по 20 декабря.

Победители и призеры Олимпиады получают при поступлении в ТюмГУ дополнительные 10 баллов к результатам ЕГЭ.

Сайт ТюмГУ.

Материал предоставлен управлением стратегических коммуникаций ТюмГУ

В регионах Компании Региональные пресс-релизы Пресс-релизы УрФО Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область

Главное сегодня

В Кремле заявили о соревнованиях в США по нелюбви к России
Голикова: Люди с сахарным диабетом заражаются COVID-19 в 10 раз чаще
МИД: Политика США по "Северному потоку-2" не изменится после выборов
Вирусолог назвал сроки выхода России на плато по заболеваемости коронавирусом
ФСБ ликвидировала террористическое подполье в Дагестане и КЧР