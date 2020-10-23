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23.10.2020 13:11
Рубрика: Экономика

Росреестр завершил переход на централизованную систему ФГИС ЕГРН

Текст: Марина Трубилина

Росреестр завершил масштабную работу по переходу всех регионов России на федеральную государственную информационную систему Единый государственный реестр недвижимости (ФГИС ЕГРН), сообщил руководитель Росреестра Олег Скуфинский.

Фото: iStock
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Работа, по его словам, была выполнена в максимально короткие сроки. С апреля к ФГИС ЕГРН были подключены крупнейшие по количеству сделок и объему данных регионы, среди них Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Краснодарский край, Республики Татарстан, Башкортостан, Крым, Свердловская область, Севастополь.

В конце 2020 - начале 2021 года также будет завершен реинжиниринг официального сайта. Переход на новую систему позволит увеличить долю электронных сервисов ведомства, повысить удовлетворенность граждан, считают в Росреестре.

Экономика Недвижимость Правительство Росреестр

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