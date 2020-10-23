Росреестр завершил переход на централизованную систему ФГИС ЕГРН

Росреестр завершил масштабную работу по переходу всех регионов России на федеральную государственную информационную систему Единый государственный реестр недвижимости (ФГИС ЕГРН), сообщил руководитель Росреестра Олег Скуфинский.

Работа, по его словам, была выполнена в максимально короткие сроки. С апреля к ФГИС ЕГРН были подключены крупнейшие по количеству сделок и объему данных регионы, среди них Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Краснодарский край, Республики Татарстан, Башкортостан, Крым, Свердловская область, Севастополь.

В конце 2020 - начале 2021 года также будет завершен реинжиниринг официального сайта. Переход на новую систему позволит увеличить долю электронных сервисов ведомства, повысить удовлетворенность граждан, считают в Росреестре.