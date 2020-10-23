Российские разработки турбореактивных двигателей опередили свое время

В 1943 году постановлением Госкомитета обороны № 2916 был создан "Опытный завод №300". С этого началась история ОАО "АМНТК "Союз", мирового лидера по количеству турбореактивных двигателей, произведенных по его чертежам.

АМНТК расшифровывается так: Авиамоторный научно-технический комплекс. За этими словами кроется великая история и гордость нашей страны.

- Это одно из тех научно-технических конструкторских бюро (КБ), которые создавали турбореактивное двигателестроение СССР, - говорит генеральный конструктор ОАО "АМНТК "Союз" Мкртич Окроян. - Оно разработало первые образцы практически всех типов турбореактивных двигателей. У нас и сейчас есть масса разработок, имеющих серьезные конкурентные перспективы.

Первым главой завода был легендарный советский конструктор Александр Микулин. Это он сумел убедить высшее руководство в необходимости основания первого в стране предприятия "для обеспечения опытных конструкторских и экспериментальных работ по созданию авиационных двигателей". Оно получило наименование "Опытный завод №300".

- Это номерное обозначение оказалось в чем-то символичным - за время существования АМНТК "Союз" по его разработкам предприятиями было выпущено более 340 тысяч турбореактивных двигателей, - рассказал Мкртич Окроян. - До сих пор никто в мире не превзошел это достижение. АМНТК "Союз" имеет серьезный бренд: люди понимают, что такой-то двигатель был разработан КБ, у которого понятие качества - превыше всего.

При генеральном конструкторе Микулине и далее при Туманском и Фаворском были созданы турбореактивные двигатели АМ-3 (для самолетов Ту-16, М-4 и Ту-104), АМ-5 (для Як-25), РД-9Б (для МиГ-19), Р11-300 (для Миг-21), после него - Р15Б-300 (для МиГ-25), Р95-300 (для дозвуковых крылатых ракет), Р79В-300 (для Як-141), газотурбинные мощности 30 МВТ, Р-579-300 и многие другие. Все они на момент создания были лучшими в мире, и остаются таковыми по настоящее время.

"Союз" и сегодня - это знак качества. На самолетах с его двигателями было установлено свыше 100 мировых рекордов. А еще в копилке достижений АМНТК - создание 18 базовых двигателей и 44 модификации газотурбинных двигателей. Модельный ряд - практически самый полный в мире.

- Первый турбореактивный двухконтурный двигатель, по сути, был создан у нас, - осведомляет Мкртич Окроян. - Но знаете, от того самого 300-го завода отпочковалось много бюро. Они модернизировали двигатели, которые были разработаны АМНТК. А "Союз" как разрабатывал, так и разрабатывает образцы нового поколения.

В этом и заключается его главное отличие от многих других КБ - тут конструкторы всегда работали только на перспективу. Они создавали будущее. Именно это вкупе с их искренней преданностью профессии и своей стране помогло пережить "лихие 90-е".

- К началу 90-х перспективные разработки АМНТК "Союз" опережали конкурентов лет на 25-30, - считает Мкртич Окроян. - В 90-е выживать стало сложно, потому что у большинства КБ не было своего серийного производства, заводов, на которых можно было бы производить товар и продавать его. Пошло резкое сокращение кадров. В начале 2000-х годов пришлось спасать АМНТК "Союз" от полного разорения.

В те годы КБ спасло и наследие Советского Союза. Главной задачей тогда было сохранение научного потенциала и "старых" кадров. Она была успешно решена. Предприятие сохранило испытательные стенды, без которых оно не смогло бы столь эффективно работать сейчас, документацию и специалистов, за которыми, как и за технологиями, охотились многие.

Помогло и то, что "Союз" всегда разрабатывал технологии будущего, а не занимался модернизацией существующих агрегатов. Здесь, например, были созданы те удивительные советские компрессоры последующих поколений, практически основа двигателей по всему модельному ряду от 180 кг до 45 тонн, которые на стыке времен мы просто не успели внедрить. Но сегодня они снова в деле. К слову, в США, в рамках разработок для истребительной авиации, такие агрегаты появились лет через 25 после нас.

- Дефицит кадров имеется, - признается Окроян. - Но у нас по-прежнему работают очень интересные специалисты, нам удалось сохранить академическую школу. Разработка двигателей - это одно из самых привлекательных инновационных направлений в инженерии. Молодые специалисты с удовольствием занимаются этим и охотно идут к нам.

По его словам, АМНТК "Союз" переживает этап возрождения. Старые наработки получают новую жизнь. Например, в 90-е остался нереализованным проект серийного производства двигателя для Як-141 - палубного самолета вертикального взлета и посадки. Аналогов в мире ему нет и сейчас. Считается, что он опередил свое время лет на 50. А в "Союзе" уверяют, что в ближайшее время Россия может получить даже модифицированный двигатель, который уж точно надолго обеспечит ей преимущество в этой сфере.

Немало многообещающих разработок КБ представило и в сфере вертолето- и судостроения. Это пусть Запад грезит о кораблях, работающих на экономных и мощных электродвигателях. А для нас, как говорят специалисты, это уже, по сути, - сегодня.

Говоря о планах, Мкртич Окроян подчеркнул: в современных условиях КБ надо бы обладать собственным производством. Ведь двигатель - не конечный товар. Он идет как часть продукта, необходимого заказчику. Поэтому АМНТК "Союз" взялся за разработку высокооборотного генератора. Вместе с двигателем они составят конечный продукт. Вопрос лишь в том, как выпустить его в серию.

- У нас есть небольшое опытное производство, но его недостаточно, - объясняет Мкртич Окроян. - Поэтому мы сейчас всерьез занялись созданием независимых производственных мощностей, которые позволят выйти на серийное производство в рамках единого холдинга.

КБ планирует построить завод, который будет выпускать двигатели не только для гражданской и военной авиации, но и для других отраслей. Огромные перспективы открываются, например, в энергетике. По словам Окрояна, это будет предприятие, которое обеспечит работой 2,5 тысячи высококвалифицированных работников и которое поможет вернуть "Союзу" былую славу.