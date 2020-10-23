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23.10.2020 19:39
Рубрика: Общество

Российские школьники первенствовали на международном состязании по астрономии

Текст: Ксения Колесникова

Подведены итоги состязания, которое проходило в дистанционном формате вместо 14-й Международной олимпиады по астрономии и астрофизике. Онлайн-состязание проводилось под патронатом Эстонии в три тура - теоретический, анализ данных и наблюдение. Российская сборная стала первой в командном зачете: наши ребята завоевали пять золотых медалей.

Фото: Управление стратегических коммуникаций ТюмГУ
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"Золото" России принесли: Артем Гордеев (Санкт-Петербург, Президентский физико-математический лицей № 239), Алексей Кадыков (Москва, школа Центра педагогического мастерства), Сергей Рева (Москва, лицей "Вторая школа"), Руслан Сапаев (Москва, лицей "Вторая школа"), Иван Харичкин (Санкт-Петербург, Президентский физико-математический лицей № 239).

Руководил сборной старший преподаватель СПбГУ Б.Б. Эскин, заместители руководителя - ассистент кафедры РГПУ им. А.И. Герцена М.И. Волобуева, учитель астрономии гимназии № 1 (г. Жуковский) М.В. Кузнецов.

Справка "РГ"

Победителям, призерам и руководителям команд, которые успешно выступили на международных олимпиадах по общеобразовательным предметам, присуждаются премии в размере от 400 тысяч до 1 миллиона рублей. Обладатели медалей также имеют право поступления в любой российский вуз без экзаменов по соответствующему профилю.

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