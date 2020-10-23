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Рубрика: В мире

Российские военные раздали продуктовые наборы жителям Пальмиры

Малоимущие семьи Пальмиры получили продуктовые наборы. Гуманитарную помощь в Сирию доставили сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон.

Фото: iStock
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"Среди сирийских городов Пальмира - один из наиболее пострадавших во время войны, однако сегодня инфраструктура налаживается и местные жители возвращаются домой. Волонтеры раздали людям 440 продуктовых наборов", - цитирует РИА Новости начальника отдела ЦПВС Алексея Дмитриева.

Для сотен местных жителей, собравшихся на амфитеатре Пальмиры, также сыграл военный оркестр авиабазы Воздушно-космических сил России в Хмеймиме.

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