Российские военные раздали продуктовые наборы жителям Пальмиры

Малоимущие семьи Пальмиры получили продуктовые наборы. Гуманитарную помощь в Сирию доставили сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон.

"Среди сирийских городов Пальмира - один из наиболее пострадавших во время войны, однако сегодня инфраструктура налаживается и местные жители возвращаются домой. Волонтеры раздали людям 440 продуктовых наборов", - цитирует РИА Новости начальника отдела ЦПВС Алексея Дмитриева.

Для сотен местных жителей, собравшихся на амфитеатре Пальмиры, также сыграл военный оркестр авиабазы Воздушно-космических сил России в Хмеймиме.