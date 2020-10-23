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23.10.2020 00:38
Рубрика: В мире

Россотрудничество и МГУ намерены развивать изучение русского языка в Сирии

Текст: Константин Волков

Сирия после нескольких лет вооруженного конфликта постепенно возвращается к нормальной жизни. Одним из знаков такого возвращения стал прошедший 22 октября онлайн-семинар для учителей и преподавателей русского языка "Перспективы преподавания русского языка в Сирии", организованный Российским центром науки и культуры (РЦНК - представительство Россотрудничества) в Дамаске и МГУ. В мероприятии участвовали более сорока сирийских преподавателей русского языка.

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После церемонии открытия, на которой выступили заместитель руководителя Россотрудничества Павел Шевцов и директор РЦНК в Дамаске Николай Сухов, прошло заседание круглого стола, посвященного особенностям преподавания русского языка в Сирии. Его вели проректор МГУ профессор Татьяна Кортава и замдиректора Института русского языка и культуры (ИРЯиК МГУ) Валерий Частных. Участники круглого стола пришли к единому мнению о необходимости создать платформу для постоянного российско-сирийского сотрудничества в области образования. В частности, Кортава предложила сегментировать постоянное сотрудничество России и Сирии в области преподавания русского языка, разделив его на пять сфер: обучение в школе, в вузах, дополнительное образование, повышение квалификации и переквалификация, а также - культурно-просветительская деятельность.

В педагогической мастерской, которую проводили ведущие специалисты МГУ в области использования интернет-ресурсов для преподавания русского языка профессоры Андрей Богомолов и Лариса Дунаева, слушатели узнали, где они могут найти электронные и интернет-пособия. Преподаватели ИРЯиК МГУ Валерий Частных и Юлия Рыжих провели открытый урок по теме "Образование", который вызвал у слушателей большой интерес, поскольку эта тема входит во все учебные программы и экзаменационные задания. Кроме того, преподаватель МГУ Виктор Мазаник, преподававший в Сирии русский язык в конце 1980-х годов, рассказал о советско-сирийском сотрудничестве в области подготовки специалистов для сирийских вузов.

Также сирийским преподавателям и учителям русского языка было предложено принять участие в мастер-классах, которые вели специалисты ИРЯиК МГУ - старейшего в России подразделения по подготовке иностранцев к учебе в российских вузах - Валерий Частных, Галина Копытина и Наталья Луцкая.

В завершении семинара председатель Студенческого Союза МГУ Екатерина Зимакова рассказала о молодежных программах МГУ, пригласив молодых сирийцев к ним присоединиться.

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