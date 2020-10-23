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23.10.2020 15:48
Рубрика: Экономика

РЖД начали продажу билетов к 4 ноября по 250 рублей

Текст: Евгений Гайва

Пассажиры могут купить билеты на некоторые поезда, отправляющиеся 4 ноября, по цене от 250 рублей, сообщили в компании "Российские железные дороги" (РЖД).

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Акция "Тариф Единство" приурочена ко Дню народного единства и действует до 30 октября. Период проведения акции и количество мест ограничено.

Специальные условия распространяются на дневные скоростные поезда с местами для сидения, курсирующие в сообщении Москва - Нижний Новгород, Брянск, Смоленск, Белгород, Курск и Воронеж, отметили в РЖД. В частности совершить поездку по сниженным ценам в праздничный день можно будет в скоростных поездах "Стриж", "Ласточка", "Иван Паристый" и других.

Полный список маршрутов, включенных в акцию, опубликован на сайте РЖД в разделе "Тарифы и акции". Специальные тарифы не применяются одновременно с другими специальными тарифами или скидками, отметили в РЖД. Оформить билеты можно в билетных кассах, на официальном сайте ОАО "РЖД" и в приложении "РЖД Пассажирам".

В компании также призвали пассажиров использовать индивидуальные средства защиты во время поездок.

Экономика Транспорт Железные дороги Компании Транспорт ОАО "Российские железные дороги" Празднование Дня народного единства

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