РЖД временно сократит курсирование 57 пар поездов дальнего следования

На осенне-зимний период РЖД временно ограничит движение 19 пар поездов дальнего следования и сократит периодичность курсирования 38 пар поездов, спрос на которые минимален. Об этом сообщили в компании.

В сообщении отмечается, что корректировка графика будет осуществляться по отдельным датам и при наличии альтернативных маршрутов, обеспечивающих возможность проезда до места назначения железнодорожным транспортом. Пассажирам предлагается совершить поездки по запланированным маршрутам в те же даты или близкие к ним на других поездах.

Средства за билеты, купленные на отмененные рейсы, пассажиры смогут вернуть в полном объеме.

В сообщении также отмечается, что компания планирует применить гибкий подход к организации движения, и в случае повышения спроса на билеты на отдельных направлениях, будет приниматься решение о назначении поездов или увеличении количества вагонов существующих. "Федеральная пассажирская компания (дочернее общество РЖД) ведет постоянный мониторинг ситуации и анализирует спрос пассажиров на билеты. Актуальная информация обо всех изменениях графика опубликована на официальном сайте РЖД", - подчеркивается в сообщении.