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23.10.2020 13:43
Рубрика: Экономика

Счета за свет могут подрасти из-за замены электросчетчиков

Текст: Марина Трубилина
Увеличение тарифов на электроэнергию из-за расходов компаний на установку счетчиков не будет ограничиваться государством. Такое предложение содержится в проекте постановления правительства, разработанном ФАС.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Предлагается внести изменения в Основы формирования индексов изменения платы граждан за коммунальные услуги. Индексами, которые ежегодно устанавливаются правительством для каждого региона, ограничивается повышение коммунальных тарифов. Проектом постановления устанавливается, что рост платы за электроснабжение, вызванный включением в тариф для населения расходов, связанных с организацией учета электроэнергии, не будет учитываться при проведении мониторинга соблюдения регионом индекса.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
В тарифы на услуги ЖКХ перестанут включать сверхнормативные потери

С июля нынешнего года обязанность по установке электросчетчиков была переложена с жителей на поставщиков электроэнергии. Предполагалось, что в тарифы расходы на счетчики включаться не будут, а их замену организации станут проводить за счет получаемой экономии (к примеру, автоматизированная передача показаний упразднит необходимость регулярных обходов подъездов контролерами).

"Установка приборов учета в многоквартирных домах совершенно не окупается и совершенно не влияет на экономику деятельности гарантирующих поставщиков, - отмечают в Ассоциации гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний. - В отличие от сетевых организаций, у которых оснащение приборами учета границ между сетями дает экономию потерь и эксплуатационных издержек, у гарантирующих поставщиков при оснащении многоквартирных домов экономия расходов, которая могла бы стать источником финансирования установки умных счетчиков, не возникает. Даже потенциальная экономия в части расходов по сбору показаний существенно ниже издержек по установке и эксплуатации приборов учета. Поэтому мы с самого начала дискуссии по закону поясняли, что необходимо быть готовым к тому, что это может привести к росту тарифа".

По оценкам Ассоциации, для компенсации этих расходов достаточно разового увеличения тарифов на 2% сверх стандартного роста. При среднем счете одного домохозяйства в 500 рублей в месяц увеличение составит 10 рублей. Если бы обязанность по замене счетчиков осталась на жителях, отмечают в Ассоциации, их единовременные расходы составили бы от 3 тысяч рублей за поверку до 5-9 тысяч рублей за установку счетчика, соответствующего требованиям к интеллектуальному учету.

В тарифы на электроэнергию предлагается включить затраты энергоснабжающих организаций не только на установку общедомовых и квартирных приборов учета, но и на создание интеллектуальных систем учета электроэнергии в целом, отмечает директор направления "Городское хозяйство" Фонда "Институт экономики города" Ирина Генцлер. "Плюсы новой системы в том, что создание интеллектуальной системы учета теперь не будет зависеть от решений и действий потребителей. А значит, система будет создана. Каждый из потребителей теперь не должен заботиться о приборах учета и передаче показаний. Но, действительно, за это придётся платить", - говорит эксперт. По мнению Генцлер, вряд ли тариф для населения возрастёт драматически, поскольку система будет создаваться постепенно, а счетчики будут заменяться по мере истечения срока эксплуатации.

Экономика ЖКХ

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