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23.10.2020 06:25
Рубрика: В мире

СМИ: Глава МИД Китая посетит Японию в ноябре

Текст: Александр Ленин (Токио)

Министр иностранных дел Китая Ван И может посетить Японию в ноябре этого года, передает газета Tokyo Shimbun. В настоящее время стороны согласовывают детали визита. Ожидается, что Ван И встретится с премьером Японии Ёсихидэ Сугой и проведет переговоры с руководителем японской дипломатии Тосимицу Мотэги.

Фото: Александр Ленин/Российская газета
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Сейчас в Токио рассматривают вопрос о смягчении ограничительных мер на въезд в страну для бизнесменов из КНР. Рестрикции были введены на фоне пандемии COVID-19. Их отмена призвана оживить деловую активность между государствами, что крайне важно в условиях негативного влияния коронавируса на мировую экономику.

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