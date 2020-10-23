СМИ: Глава МИД Китая посетит Японию в ноябре

Министр иностранных дел Китая Ван И может посетить Японию в ноябре этого года, передает газета Tokyo Shimbun. В настоящее время стороны согласовывают детали визита. Ожидается, что Ван И встретится с премьером Японии Ёсихидэ Сугой и проведет переговоры с руководителем японской дипломатии Тосимицу Мотэги.

Сейчас в Токио рассматривают вопрос о смягчении ограничительных мер на въезд в страну для бизнесменов из КНР. Рестрикции были введены на фоне пандемии COVID-19. Их отмена призвана оживить деловую активность между государствами, что крайне важно в условиях негативного влияния коронавируса на мировую экономику.